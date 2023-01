Regala una "cajita feliz" a tu michi o lomito; te sorprenderán

Veracruz, Ver.- La combinación de diversas ideas y su pasión por las mascotas llevó a Yanin Huerta Morales a emprender un negocio que se convirtió en un éxito entre otras personas que como ella, tienen un gran cariño a los animales.



Se trata de la elaboración de cajitas sorpresas que vende especialmente a dueños de lomitos y michis para festejarles sus cumpleaños, como una forma creativa y que busca devolver un poco del cariño que las mascotas dan a sus dueños.

“Yo siempre he sido amante de los animales, yo crecí con perritos, ahorita ya también tengo una gatita, y siempre me han gustado las ventas, entonces cómo inventar algo nuevo, ver qué podía yo hacer como un extra, entonces conjugué varias ideas que tenía, las aterricé y fue como surgió este proyecto, en donde también una parte de las ganancias que tenemos se dona para los perritos y los gatitos de la calle que nadie puede ayudar”.

¿Qué tiene una cajita feliz para michis o lomitos?

Las cajitas incluyen un postre especial para el cumpleañero, con diversas variedades de snacks, un juguete sorpresa y elementos para decoración como son un banderín con el nombre de la mascota y los años que cumple, así como un gorrito de fiesta.



La joven comparte que inició su negocio en el mes de octubre del año pasado, pero a pesar del poco tiempo, ha podido percibir el aumento de la demanda, cada vez más creciente de sus servicios.



“Cada vez se hace más común lo que es festejarles el cumpleaños, casi siempre con un pastelito o algo así, pero yo quería salir de lo tradicional y ofrecer estas cajitas que son una opción diferente, innovadora”.



El proyecto de emprendimiento lo lleva a cabo de manera paralela a su empleo como representante de un programa dedicado a cuidar niños que estudian en los Estados Unidos, pero parte de su perfil profesional como licenciada en Administración Turística la llevó a no quedarse quieta y administrar correctamente su tiempo para emprender su negocio.



“El proyecto es un emprendimiento en donde ofrecemos cajitas sorpresas para mascotas, ya sean perritos o gatitos, les hacemos un paquete con una pieza de repostería e incluye una gran variedad de snacks que son aptos para ellos, se incluye un kit de fiesta con el gorrito, el banderín con el nombre que cumple, con los añitos que cumple”.

Actualmente, su emprendimiento lo desarrolla ella sola, a veces con ayuda de sus seres queridos, pero casi siempre administrando, agendando pedidos, elaborando los productos y promocionándose en redes sociales para llegar a más clientes.

Aunque su tienda es cien por ciento virtual, su meta es que pueda ampliarse y llegar a tener una tienda física, en la que pueda recibir a sus clientes y tener un contacto más directo con ellos y con sus mascotas.

¿Qué piden los clientes que festejan a sus mascotas?

Yanin afirma que como amante de los animales, no le ha sido complicado conocer los intereses y gustos de sus clientes, en un mercado que se encuentra casi sin explorar y en el que encuentra un gran potencial de crecimiento y también de cubrir una necesidad que hasta ahora pocos emprendedores atienden.

Por lo anterior, es que destaca que su negocio no solo fue pensado en ganar dinero, sino en acercar este servicio a todos los tipos de perfiles, ya que se tienen variedades de precios para poder atender a quien lo requiera y tenga deseo de apapachar a su perrito o gatito.



“Las cajitas que yo ofrezco van desde los 219 pesos y hay una versión más completa con mayor variedad y está en los 319, por ahí, y las cajitas sorpresas que son como las cajitas felices esas están en los 129 pesos”.



En ese sentido, dice que se ha percatado que en el mundo de las ventas de productos para mascotas se encuentran a propietarios con diversos requerimientos, desde aquellos que no escatiman en gastos para consentir a sus lomitos, hasta aquellos que con esfuerzo y dedicación toman parte de sus ingresos para hacerles una sorpresa y no pasar desapercibidas fechas especiales con sus mascotas.

Es por lo anterior, que su negocio lleva un sentido social, ya que parte de sus ganancias es destinado a apoyar a mascotas que son abandonadas por sus propietarios, realizando contribuciones con rescatistas independientes y asociaciones que lo requieren.

“Yo quería ofrecer algo a los diferentes bolsillos, porque yo he sido una persona que siempre le he festejado su cumpleaños a mis perritos con su típico pastel, entonces ya sé más o menos los precios que se manejan en ese mercado, hay quienes no escatiman, otras personas que tienen un presupuesto más limitado, pero yo creo que es algo bastantes accesible”, concluye.

