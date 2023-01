Sombreros de palma: Nahúm es la tercera generación en hacer artesanía

Nahúm Hernández Sarmiento es originario del municipio de Tancoco, ubicado al norte de Veracruz y forma parte de la tercera generación en su familia que se dedica a la elaboración de sombreros de palma.

Tejerlos es laborioso, por lo que los artesanos lo hacen en sus tiempos libres porque además “no es negocio”; pese al tiempo y dedicación que implica, su precio es muy barato y la gente no le da el valor que tiene, lamenta.

Su familia habla Tének y aunque él ya no lo aprendió, sí lo entiende. Conoció la técnica para realizar sombreros a los 12 años, su padre le enseñó y ahora pueden vivir de ello. "Mi papá que es el fundador de esto sí lo habla bien, yo nada más lo tiendo, ya no me dieron la oportunidad de hablarlo, porque anteriormente entre los abuelitos lo platicaban pero ahora ya no".

Nahúm ganó el Premio Estatal Cestería y fibras vegetales en 2021 al participar en la segunda edición del concurso premio anual artesanal que realiza el Gobierno del Estado.

Artesano pide que valoren el trabajo de los sombreros de palma| Foto: David Bello | Diario de Xalapa Artesano pide que valoren el trabajo de los sombreros de palma| Foto: David Bello | Diario de Xalapa

En entrevista explica que en Tancoco, toda la gente teje los sombreros en "greña" porque la palma criolla es común encontrarla en los potreros ganaderos. Ahora, la cantidad de modelos ha variado, pero todo sigue siendo palma por lo que conserva la elaboración tradicional.

¿Cómo se elaboran los sombreros de palma?

"La gente que lo teje, cuando más se hace dos piezas, dos sombreros y ya para hacerlo puedo hacer 12 o 15 en un día, pero ya teniéndolo tejido en greña, ya puedo darle la horma o el modelo que quiera, lo laborioso es la tejida. La gente lo teje en sus ratos libres, no lo teje como negocio porque para el artesano que lo teje nunca ha sido negocio. La tejida se lleva más de un día y ¿cuánto vale?, no se da el valor al trabajo artesanal".

Y es que se pueden encontrar piezas desde los 80 pesos y hasta los 350 que ya son "más finos" y más elaborados por las figuras que tiene. "Hay uno más finito, pero los señores que lo hacían ya no tejen, cada vez se va perdiendo más la tradición", abundó.

A sus 57 años, Nahúm ha logrado sacar adelante a su familia gracias a ese trabajo, sus tres hijos, ahora mayores de edad, aunque saben elaborar los sombreros, estudiaron una carrera y actualmente la están ejerciendo.

“Lo bueno es eso, que les pudimos dar una carrera y todos saben hacerlos, desde chiquitos empezaron. Si va a un taller, ve a niños trabajando tejiendo, es lo mismo, ellos aprendieron a hacer sombreros, pero lograron superarse y están trabajando fuera, no están con nosotros en el pueblo”.

Aunque Nahúm es invitado a algunas expoventas que organiza el gobierno del estado, en el lugar donde viven acuden a vender los días de tianguis o plazas, los fines de semana. “Y es como todo, hay gente que valora nuestro trabajo, que no nos dice nada, que dicen ‘qué bonito trabajo’ o nos halagan y hay gente que como todo mexicano dice ‘cuánto es lo menos’, ‘en cuánto me lo dejas’, pero ahí estamos, cada vez vamos ganando más espacio por estas oportunidades que nos dan de salir a otros lugares”, agregó.