¿Ya te tomaste la foto con el árbol Guayacán en Xalapa? Todavía estas a tiempo [Mapa]

Están llegar las vacaciones de Semana Santa, en Xalapa comienzan a prepararse para recibir a los turistas que llegan a la ciudad para conocer todos sus atractivos turísticos a los que vamos a agregarle el árbol Guayacán que puedes visitar en la zona de Las Ánimas, no pierdas la oportunidad de captar un momento bajo su sombra.

Con un majestuoso color amarillo el árbol Guayacán ilumina la zona de Las Ánimas, a la altura del Club Britania, te recordamos que no es una especie que se dé en la ciudad, por lo que te recomendamos darte una vuelta por el lugar y tomarte una foto para guardar el momento, aunque muchos opinan que el árbol se adaptó bien a Xalapa.

El Guayacán real o simplemente Guayacán es un árbol que se da en gran parte del Continente Americano, que va desde Florida hasta Venezuela, una de sus características que lo destacan es la fortaleza de su madera, por ejemplo, ésta especie tiene varios nombre en Sudamérica le conocen como el araguaney.

Una de la razones por la que podemos adoptarlo en Xalapa, es su similitud con las Jacarandas, ya que parte de belleza es apreciar los colores del árbol, pero cuando las flores caen forman hermosos tapetes de color amarillo o morado, algo que ya se puede ver en la zona de Las Animas; los expertos señalan que este tipo de árboles se dan en varios lugares del Océano Atlántico.

Cabe señalar que en éste caso sería en varias partes de las costas del Golfo de México; llegan a medir de 12 a 15 metros de altura y el diámetro de su tronco llega a medir cerca de 60 centímetros de diámetro, además, al ser caducifolio (quiere decir que pierde sus hojas durante todo el año), por tal motivo se forman los tapetes de color amarillo.

Dónde puedo tomarme una foto junto al árbol de Guayacán en Xalapa

Sencillo, lo único que tiene que hacer el tomar el transporte de tu preferencia y dirigirte a prolongación del Paseo de las Palmas sin número en Xalapa, a unos metros de llegar a tu destino te darás cuentas que estás en el sitio adecuado ya que verás sus flores amarillas, cabe señalar que el árbol se encuentra en el camellón.

Parte de su atractivo es que gracias a la luz del sol sus hojas parece que brillaran como si estuvieran hechas de oro, algo que le da otro atractivo al árbol que se ubica en el Paseo de la Palmas en Xalapa, ahora ya lo sabes, si todavía no te has tomado tu foto junto a éste bello arbolito, no pierdas tiempo y disfruta un momento en familia.

Pero, recuerda que sólo es tomarte la foto o no, también puedes disfrutarlo nada más sin necesidad de estar junto a él, lo que si te recomendamos es cuidarlo para que dure más tiempo, no es necesario arrancarle las hojas o tirar basura en el lugar, disfruta de las cosas bonitas que te brinda la ciudad y si las cuidados es mejor ¡duran más!