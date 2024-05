Árbol de la Pinacoteca está afectado por el sol, pero está vivo y no se va a retirar: Medio Ambiente

Xalapa, Ver.- El árbol palo zopilote (Oreomunnea mexicana) que se encuentra a un costado de la Pinacoteca Diego Rivera se ha visto afectado por las altas temperaturas, pero no será retirado porque está vivo afirmó la directora de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Xalapa, Ana Isabel Guevara Escobar.

Explicó que si bien ha resentido las altas temperaturas se le ha dado mantenimiento y se va a recuperar.

La funcionaria municipal dijo en entrevista que le fue colocada una malla sombra para cuidar de él, pero que la población debe tener la certeza de que no está seco.

Recordó que éste es un segundo árbol que se siembre pues el primer ficus fue retirado y ahora ya está retoñando en el vivero forestal.

“No lo queremos cambiar, porque también lo estresamos, el árbol está vivo, el que se quitó (ficus) incluso está ya retoñando en el vivero forestal, tenemos la evidencia. El sol está muy fuerte y obviamente resintió, pero se va a recuperar bien”.

Dijo que esta temporada de calor es atípica en la ciudad pues en otros años ya estaría lloviendo, lo que ha tenido repercusiones.

¿El árbol que se encuentra a un costado de la Pinacoteca Diego Rivera está en riesgo de morir?

Pese a esto, remarcó que el árbol no está en riesgo, en tanto se le siga proporcionando agua adecuadamente.

“Mientras no se le deje de regar porque se le está poniendo agua en la mañana y en la tarde-noche, mientras no lo dejemos de hacer, no pasa nada, está vivo el árbol”.

Expuso que hay arbustos que están siendo afectados también por el calor, pero que han tratado de mantener lo que también ha significado un reto por la falta de agua.

“Estamos dando prioridad a algunas partes, no podemos abastecer tanto de agua, precisamente para no desabastecer de agua que la prioridad es el agua para los ciudadanos y esta agua que usamos es de la que se tiene que no es para consumo humano, pero tampoco nos abastecemos y tratamos de salvar nada más lo que podamos de jardines específicos”.

Señaló que se están atendiendo solo algunos parques porque no tienen capacidad para que sean todos.

Ante esta situación, dijo, están esperando que la temporada de lluvias llegue pronto y se pueda regularizar el riego.

Éste es un segundo árbol que se siembre pues el primer ficus fue retirado y ahora ya está retoñando en el vivero forestal/ Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

“Xalapa tiene demasiadas áreas verdes, aunque tuviéramos suficiente agua, es una logística de tener más pipas y en cuanto al nivel económico, es muy grande Xalapa para poder regar completamente la ciudad. No existe el riego para todas las áreas porque contamos con suficiente precipitación pluvial que ahorita, repito, se está en algo atípico”.

En ese tenor, llamó a la población a que si está en sus posibilidades, pues lo primero es satisfacer sus necesidades básicas, reciclen agua y lo usen para los árboles y la jardinería a su alcance.