¿Naturalia será un zoológico? Activistas piden un proyecto “honesto”

El refugio de rehabilitación para animales que se instalaría en el nuevo parque “Naturalia” anunciado por el gobernador Cuitláhuac García debe ser enfocado realmente en la conservación y contar con presupuesto para no prestarse a intereses partidistas, llamó Rafael Bravo Araujo, presidente de la asociación civil Regalemos un Paraizoo.

“Que la conservación no sea una moneda de cambio por el voto y no se convierta en una bandera únicamente en tiempo electoral, sino que sea permanente y que se garantice que no va sufrir repercusiones a largo plazo por estos cambios”.

Explicó que si bien es una buena medida que ese espacio coadyuve con las Unidades de Manejo Ambiental (UMA) que ya no tienen capacidad para albergar o mantener especies, debe ser un proyecto a largo plazo.

“Cada administración trae sus objetivos y propios proyectos, tememos que en algún momento al no tener un recurso asegurado este vaya a reducirse y se vean afectadas las especies que se buscan salvar”.

Explicó que previo al anuncio del gobernador, a través de su Observatorio Ambiental Ciudadano, buscaron el acercamiento con la Secretaría de Medio Ambiente y fueron recibidos por el director de Recursos Naturales quién les explicó en qué consiste el proyecto, que parece positivo.

“Me parece que van a rehabilitar 300 ejemplares de aproximadamente 92 especies y es importante porque sí se necesitan más espacios principalmente para fauna decomisada por la PROFEPA ya que cada vez son más las UMAS que se encuentran saturadas; sin embargo, hay algo que como asociación nos preocupa, pues a lo largo del tiempo, este tipo de iniciativas y proyectos inician bien, con buen presupuesto, pero sufren cuando hay cambios de administración”, reiteró.

Expuso que, de inicio, conocieron del proyecto por denuncias de personas que acuden al parque Natura a correr o hacer ejercicio y que notaron construcciones y fue por ello que se acercaron a la autoridad ambiental.

“Fueron los ciudadanos los que han manifestado sus inconformidades o dudas, desde el por qué se está haciendo en un Área Natural Protegida, desde si va a ser un zoológico o qué va a ser y bueno, destacamos que de acuerdo a lo que nos han mostrado no va a ser un zoológico, sino una Unidad de Manejo Ambiental donde se va a conservar fauna del estado de Veracruz”.

De esa forma, subrayó que, si bien el proyecto es necesario, hay preocupaciones porque se cuide y permanezca a largo plazo por lo que como asociaciones permanecerán atentos.

“Lo que pedimos a las autoridades es que hagan un buen uso de los recursos, que lo que se reporte sea lo que realmente se está haciendo y que evitemos caer en esta moneda de cambio, que no sea solo una fachada y como asociación vamos a estar observando porque estos proyectos deben ser cuidados principalmente por la ciudadanía porque somos los que no nos movemos del cargo ni transitorios, sino que nos comprometemos con esta causa y hacemos nuestra lucha diaria”, añadió.

¿De qué trata el proyecto Naturalia?

Recientemente, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez dio a conocer que en septiembre inaugurará el circuito Natura - COVEICYDET - Garnica - Museo de las Esculturas - Parque Naturalia donde podrá acudir la población para caminar y ejercitarse.

Explicó que el nuevo parque Naturalia va a tener una inversión de 78 millones de pesos y que ese lugar será bueno para caminar y hacer ejercicio.

“Va a ser muy bonito porque puedes disfrutar de un paseo lleno de esculturas, puedes ir al museo Kaná con tus hijos, puedes caminar por el Natura, puedes ir al Garnica y ahí hay instalaciones para pasarla bien, café y actividades físicas de diversión y va a estar todo conectado”.

En el Parque Naturalia, dijo, también habrá un refugio de rehabilitación para animales y coadyuvará con las Unidades de Manejo Ambiental (UMA) que ya no tienen capacidad para albergarlos o mantenerlos.

“Nos están llegando muchos animalitos que tienen alguna lesión que tienen que recuperarse o que en algunas UMAS ya no pueden sostener. Lo que hemos observado es que algunas unidades de estas ya no tienen esa capacidad para mantenerlos y nos los quieren entregar y vamos a crear un lugar de rehabilitación y readaptación para estos animalitos que nos han llegado bastantes”, explicó el mandatario.