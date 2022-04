Decenas de cachorros de lobo mexicano mueren de sed, ¿cuál es el motivo?

Actualmente se lleva a cabo una lucha por restablecer las poblaciones de lobos mexicanos en Norteamérica. Entre los agricultores locales al sur de Estados Unidos, que buscan proteger su ganado, y la sequía generalizada que vive el país, ocasionan que decenas de cachorros de lobo mexicano mueran por sequía.

En la década de 1970, los lobos mexicanos fueron catalogados como especie en peligro de extinción. Desde entonces la etiqueta no ha sido retirada de la especie. Por lo que tanto Estados Unidos y México siguen con esfuerzos en conjunto para restablecer de manera saludable a estos depredadores en Norteamérica.

Estos esfuerzos se han llevado a cabo gracias al apoyo de Instituciones públicas como Zoológicos México y EU. La cifra de lobos en cautiverio pasa ya los 380 ejemplares, sin embargo, en México solo hay 40 en libertad, mientras que en Estados Unidos se concentran la mayoría.

Tan solo el año pasado, las poblaciones de lobos mexicanos al sur de Estados Unidos parecían mantenerse estables, incluso, mediante un comunicado, las autoridades responsables informaron que se había alcanzado un récord en la historia reciente. Según Associated Press, entre México y Arizona se tiene registro de casi 200 ejemplares en libertad.

Pese al escenario prometedor, las olas de calor extremo que azotan al país siguen impactando directamente a los cachorros de esta especie. Según U.S. Fish and Wildlife Service, la mortalidad de los cachorros se debe a la aumenta de agua en la región. La crisis climática promovió que este año hubiera bajas precipitaciones y escasa capa de nieve.

Según el mapa interactivo de U.S. Fish and Wildfire Service, se advierte que la ubicación exacta de esta especie 'puede ser pequeña y difícil de ver desde una perspectiva amplia'. Los últimos registros de la institución señalan que menos del 40% de los cachorros de lobo mexicano sobrevivieron los primeros meses de vida.

Mientras la tierra se vuelve cada vez más árida al sur del país, donde las poblaciones de lobos se concentran actualmente, los agricultores locales protegen sus propios intereses ya que para evitar que su ganado sea presa de los lobos adultos, los cazan:

"La ganadería es una forma de vida en nuestro distrito y la liberación de estos lobos sin la gestión adecuada le está quitando el derecho a nuestra comunidad a ganarse la vida", dijo a Associated Press, Rebecca Dow, representante republicana del estado".

Las autoridades locales siguen con sus esfuerzos considerables para sensibilizar a la población sobre la precariedad de condiciones que padece la especia. Aun así, los pobladores argumentan que su estilo de vida se ve muy afectado si los lobos atacan a sus animales en sus granjas.

A pesar de la renuencia política en el sur de EU, se está trabajando en una nueva ley que propone cambiar el manejo que se le está dando a la especie. Mientras tanto, los cachorros de lobo mexicano que viven en esa zona tendrán que adaptarse a vivir cada vez con menos agua.





