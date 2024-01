Se necesita conciencia ambientalista contra el consumismo: biólogo

El reto actual de la educación ambiental es permear en los distintos niveles y sectores sociales y políticos, para que se involucren en las cuestiones ambientales y no solo se deje la tarea a ambientalistas y profesionistas, expone el biólogo Héctor Narave Flores, coordinador de la maestría en Gestión Ambiental para la Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana (UV).

Señala que hace falta que la población asuma actitudes ambientales, es decir, que se apliquen formas de vida que vayan contra el fuerte consumismo que se tiene de agua, de la energía eléctrica y de productos contaminantes que causan un grave impacto ambiental en los ecosistemas regionales. “Pero eso solo se logra y se combate con una mayor conciencia ambiental de la población”, expresa.

Ecología Earth Mission solicita apoyo económico para continuar con rescate de fauna silvestre

Indica que como biólogo ha trabajado por mucho tiempo en buscar las formas de lograr que la población asuma medidas favorables a proteger y conservar nuestro entorno.

Ante este panorama exhorta a menores, jóvenes y a adultos “a pensar global y actuar local”, esto con el afán de que ya no se consuma tantos productos que implican plásticos, porque se utilizan sin la conciencia de que estos envases y botellas de refrescos, agua y aceite, entre otros, contaminan.

Cada una de las personas puede hacer conciencia y buscar evitar consumir tanto plástico.

El reto actual de la educación ambiental es permear en los distintos niveles y sectores sociales y políticos | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Hacer conciencia

Narave Flores detalla que en esta época en que la ciudad, la entidad y el país, vive una falta de agua que se agudizará en los próximos meses es importante que las personas tomen medidas para consumir menos.

“Es necesario que captemos el agua de lluvia y que no gastemos el líquido de forma irresponsable. No debemos utilizar mangueras para lavar autos o cocheras. Es decir, que hay que usarla de forma de que ahorremos porque llegará el momento en que no nos llegue a nuestras casas”, dijo.

Es momento de tomar acciones pequeñas, particulares que inciden en hechos más grandes | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Igualmente sucede con el tema de la energía eléctrica. ”No hay que malgastarla. Pero es parte de la educación ambiental que no ha logrado llegar a la mayoría de la población”.

Narave Flores precisa que es momento de tomar acciones pequeñas, particulares que inciden en hechos más grandes, “siempre y cuando busque preservar los recursos que se tienen”.