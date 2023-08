Incrementa rescate de serpientes por lluvias en Veracruz - Boca del Río

Veracruz, Ver.- El rescate de reptiles, principalmente serpientes en la conurbación Veracruz - Boca del Río, es lo que más se ha incrementado en esta temporada de lluvias, reporta el presidente del patronato de Bomberos Conurbados, Antonio Chedraui Bolado.

Dice que en comparación al año pasado se ha tenido un aumento, incluso realizando una captura por día, en los últimos 15 días.

Te puede interesar: Al menos 24 tortugas marinas han muerto por derrames de Pemex en el sur, alerta fundación

“Es normal, por las lluvias se inundan sus nidos y salen, un rescate por día en los últimos quince días”, comenta.

Ecología Cangrejo azul entra en veda; ambientalistas piden respetarla por el bien de la especie

¿En qué zonas de Veracruz - Boca del Río hay más rescates de serpientes?

El entrevistado asegura que las zonas donde ha habido la mayor cantidad de rescates es en la zona sur de la ciudad de Veracruz en Floresta, en Boca del Río en Costa de oro y Jardines de Virginia, principalmente donde hay lotes baldíos.

Incluso no descarta que algunos de estos reptiles se trate de personas que los tenían como mascotas y los hayan soltado.

Recomienda a la población no alarmarse, ya que la mayoría de estos reptiles no son venenosos, la única peligrosa es la coralillo de color blanco con rojo.

“La mayoría no son venenosas, la cosa es que para todos es difícil detectar si es o no venenosa, todas las vemos igual. La más venenosa en la zona es la coralillo y en la ciudad hay muy pocos. La mayoría de coralillos están en los ranchos que es la de colores, blanco con rojo, el resto que se llegan a encontrar son mazacuatas, serpientes, de repente una que otra boa constrictor que normalmente no es una especia de aquí”, detalla.

¿Qué hacer si encuentro una serpiente?

Pide a la población no dañarlas ni molestarlas, en su lugar llamar al 911 en caso de ubicarlas en sus domicilios.

El rescate de serpientes incrementa en esta temporada de lluvias | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

“Que no las molesten, la verdad es que los animalitos nos tienen más miedo a nosotros que nosotros a ellos, y pues regresan a sus nidos en caso de que las tengan y no hacen nada realmente”.

Finalmente indica que otro de los rescates de animales que realizan son los tlacuaches, llevando a cabo de uno a dos por día.

“Sí andan por toda la ciudad, les gusta la comida de los perros y gatos y donde ven alimento se lo comen, muchas veces se quedan atrapados dentro de las casas, la gente los ve y como no son muy agraciados les da miedo y piensan que son peligrosos, la verdad es que son inofensivos”.

“Lo que le decimos a la población es que no los molesten, no les hagan daño, si pueden ábranle la puerta para que se vayan, ellos tienen a sus crías cerca de donde están comiendo, tratar de no lastimarlos”, concluyó