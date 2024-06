Temporada de lluvias es el momento ideal para sembrar árboles: ambientalista explica motivo

Autoridades y ambientalistas llamaron a la población a esperar que las lluvias incrementen y no sembrar árboles en momento de altas temperaturas pues la mayoría de los que se plantan en esas condiciones, mueren.

¿Por qué se deben esperar las lluvias para plantas árboles?

Rafael Bravo Araujo, de la asociación Salvemos un ParaiZoo, señaló que no es un buen momento para arborizaciones o reforestaciones pese a los mensajes, en redes sociales, que llaman a lo contrario y que se debe esperar que las precipitaciones pluviales aumenten.

Autoridades deben abstenerse de realizar podas y talas en esta temporada en que el termómetro en el caso de Xalapa ha superado los 36 grados | Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

“Se le hace la invitación a la ciudadanía de que se abstengan en estos momentos de reforestar o arborizar, ahorita no es el momento, la mayoría de los nuevos árboles que se están plantando se están muriendo. Definitivamente no es buen momento, no solo para hacer arborizaciones o reforestaciones, sino para talar, tampoco es buen momento”.

¿Por qué en sequía no es bueno sembrar árboles?

Remarcó que es tiempo de sequía y las plantas también presentan un estrés hídrico además de que las temperaturas son muy altas para un ecosistema que debería ser húmedo constantemente.

Por ello, hizo un llamado a las autoridades a abstenerse de realizar podas y talas en esta temporada en que el termómetro en el caso de Xalapa ha superado los 36 grados.

“Es importante, muchas veces le echamos toda la carga, toda la esperanza a las arborizaciones o reforestaciones, y muchas veces solo basta con respetar los árboles que ya están”.

Dijo que, si bien hay solicitudes por cuestiones de estética, protección civil o de cableado para la realización de podas, “pero es importante que la última decisión sea talar o podar un árbol”.

“En días próximos vamos a estar convocando una nueva rueda de prensa porque estamos trabajando un calendario, un calendario junto con otra asociación hermana, en donde se especifican no solamente las temporadas recomendadas para arborizar o reforestar, sino también para talar y podar árboles”.

Por ello, insistió en que esta no es una buena época para plantar árboles porque todos perecen sino que lo ideal es esperar que las lluvias aumenten.

“Tenemos muy buenos ejemplos actualmente, algunos plantados incluso por las autoridades en materia ambiental, que están pereciendo ante estos incrementos de temperatura, que hay que mencionarlos. Se están rebasando récords históricos en nuestra región. Las temperaturas que tenemos no son propias del ecosistema y definitivamente es una consecuencia de la urbanización y la fragmentación del hábitat”.

Por su parte, la directora de Medio Ambiente Ana Isabel Guevara Escobar, dijo que ha sido tan fuerte la temporada de sequía, que lo mejor es no plantar árboles pese a que ha habido algunas publicaciones sobre todo en redes sociales de que se haga.

“Sí es importante plantar árboles, pero en la época que entre ya la temporada oficial de aguas, porque eso nos va a garantizar precisamente que arraiguen bien los árboles y que no se sequen. Entonces que tengamos una prioridad de vida de los árboles”.

Expuso que hay personas que le han pedido que les donen árboles, pero que no están haciendo donaciones hasta que no llegue la época de lluvia.

“Sí se va a donar árboles, obviamente tenemos una logística de especies nativas y ver las áreas, explicarles, porque a veces quieren plantar árboles en lugares muy chicos donde también pueden provocar daños; todo eso nosotros lo estamos manejando y que tengan un poquito de paciencia, porque realmente pues no se pueden plantar ahorita árboles hasta que no llegue la época oficial de lluvias”.

Señaló que se espera que las lluvias inicien ya en estos días y entonces se podrá empezar a planear el inicio de la reforestación en la ciudad.