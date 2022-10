Empeñó su anillo de compromiso ¡le dieron 500 pesos! Y le costará más de 10 mil terminar de pagarlo

La salud es primero, eso lo comprobó un usuario de TikTok al enterarse que su prometida estaba en el hospital y no tenía dinero para pagar la cuenta, el video que subió a la red social se hizo viral, no por el problema de salud, sino que al llevar su anillo de compromiso al empeño se dio cuenta que iba a pagar un dineral por una joya por la que sólo le prestaron 500 pesos.

@vitolin_ grabó su historia en un video que subió a TikTok para dar a conocer que sólo fue el susto y que su prometida estaba bien, pero que el siguiente problema sería pagar la deuda que se tenía con la institución de salud, la cual no era tan barata.

Al darse cuenta que no le iba a alcanzar el dinero para pagar, lo primero que pensó fue empeñar el anillo de compromiso que tanto trabajo le costó comprar y que todavía seguía pagando, fue al empeño, de acuerdo a sus cuentas con el dinero que le iban a prestar alcanzaba para pagar, pero su sorpresa llegó cuando sólo le prestaron 500 pesos.

¿Cuánto costaba el anillo?

Al darse cuenta que su anillo no valía lo que iba a pagar por él en la tienda departamental donde lo sacó, la tristeza toco a su puerta, de acuerdo a sus comentario @vitolin_ aseguró que el anillo lo sacó a 156 semanas y los pagos son de 78 pesos, si sacas la cuenta en total pagaría más de 10 mil pesos y si en el empeño sólo le dieron 500, el valor de la joya no era el que le dijeron.

Lo que se puede destacar es que su prometida se encuentra bien de salud, no fue por el embarazo de su prometida cómo pensaba y todo quedó en un susto, ¿el dinero? Tendrá que aprender que no todo lo que brilla es oro y muchas veces sacar a pagos es más costoso que ahorrar para comprar las cosas.

Su historia

“Me marcaron del hospital que estaba en urgencias, salí corriendo muy espantado porque ella está embarazada y pensé lo peor. Afortunadamente sólo fue el susto. No tenía nada ahorrado y tuve que empeñar el anillo para salir del apuro. El problema es que solo me dieron 500 pesos. Y pensar que lo saqué en Coppel a tres años y terminaré de pagar más de 10 mil pesos por él”, así fue el texto que publicó en el video de Tiktok.

Al momento el video alcanzó más de 17 mil reproducciones 712 me gusta y 19 comentarios, entre los que destacan seguidores que han sufrido la misma situación, situaciones en las que los objetos que compraron les salieron más caros de lo que valen.

Entre los comentarios destaca uno que le da un consejo importante “lástima, pero por eso necesitas hacer cuentas cuando sacas algo, porque te lo terminan vendiendo mucho más caro… Hagan cuentas antes se van de boca”, platico el seguidor.