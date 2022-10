Influencer enfurece y humilla a fan que le donó 20 pesos; usuarios la critican

Indignación en redes sociales fue lo que causó la TikToker Karen Liao ya que durante una transmisión en vivo, al solicitar dinero a sus seguidores se indignó porque uno de sus fans sólo de dono 1 dólar (20 apróximadamente), esto desató una serie de críticas para la “influencer” la cual ya borró el video, pero en internet, lo que se sube se queda para siempre.

El caso de la influencer estadounidense causó indignación entre las personas que la siguen y los usuarios que no son parte de su comunicada, la mayoría de las preguntas y comentarios que le hicieron iban referidas a ¿cuánto quería que le depositaran?

Durante la transmisión en vivo de la TikToker americana, se puede apreciar el gesto en su rostro cuando al ver cómo iban las donaciones a su cuenta se topó con un seguidor que le aportó un dólar a la cuenta y justo cuando se dio cuenta fue que comenzaron los insultos, que no fueron replicados por sus seguidores, es más, se le fueron encima con muchas críticas por su actitud déspota.

Entre los comentarios que realizó @karen.liao le preguntó al seguidor si era pobre, además de amenazarlo con banearlo (bloquearlo) sino se suscribía a su canal en sus canales, desplante que no le resultó nada favorecedor.

¿Reacción?

Esto es lo que se alcanza a escuchar luego de que la usuaria de redes se diera cuenta que le habían depositado un dólar “¿me acabas de donar 1 dólar? ¿Qué me voy a comprar con eso? No seas idiota. No seas pobre. ¿Me diste 1 dólar? ¿Sabes qué? Solo voy a recibir 60 centavos. Bien, si no te suscribes ahora mismo te banearé”, comentó.

Consecuencias

La “influencer” borró el video, pero no le alcanzó el tiempo para quitar la evidencia ya que en redes sociales varios usuarios lograron grabar la parte donde despotrica del seguidor que le depositó 1 dólar, lo que causó indignación.

Actualmente en su cuenta de TikTok tiene cerca de 435 mil seguidores y más de 11 millones de me gusta, pero si entrar a su perfil verás que el video no se encuentra ya que fue borrado, lo mismo sucede en su cuenta de twitter en la cual sólo tiene cerca de cuatro mil 800 seguidores.

Lo que no se hizo esperar fueron las críticas hacia la “influencer” entre los comentarios encontramos "He visto varias de esas, no deberían ni seguirlas y luego están los que te dicen que lo veas gratis así bien humilde", "lo más gracioso es que está mendigando dinero sin hacer nada de provecho, y se queja que le dan poco", "Yo ni un peso daba por la tipa".