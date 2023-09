¿Buscas trabajo? Cuida lo que subes a redes sociales, empresas también evalúan lo que publicas

Si bien no queremos espantarte, ni coartar tu libertad de expresión en redes sociales, de acuerdo a un estudio realizado por InfoJobs, muchas empresas se toman en serio las publicaciones en redes sociales para tomar una decisión a la hora de contratar a su próximo empleado, así que ahora se suma otro requerimiento para solicitar trabajo, tu actividad en redes sociales.

Antes de continuar con el tema, te presentamos las cifras de los usuarios en redes sociales que existen en México y porque se volvió importante checar tu actividad en ellas a la hora que solicitas empleo, de acuerdo a un estudio de la empresa de software Zendesk que auxilia a la empresas para ventas e interacción, por tirar el primer dato en el país existen más de 100 millones de personas que utilizan internet.

Cuántos mexicanos están utilizan redes sociales

De los más de 100 millones de mexicanos que se conectan a internet desde cualquier dispositivo, tan solo casi 5 millones de ellos se unieron entre los años 2022 y en lo que va del 2023, eso equivale a casi un 73.4 por ciento de la población total, pero ¿cuántos mexicanos utilizan redes sociales en su vida diaria?

Al momento la cifra está en los 94 millones, y la red social que más se utiliza en el país es el Facebook con 83.75 millones de usuarios, otro dato interesante por destacar es que más de la mitad de los usuarios conectados a redes sociales son mujeres con un 52,7 por ciento, por 47,3 por ciento de los hombres, en cuanto a las redes sociales más utilizadas en México la lista es la siguiente, después de Facebook siguen:

YouTube | 81.80 millones de usuarios

81.80 millones de usuarios Tik Tok | 57.52 millones de usuarios

57.52 millones de usuarios Instagram | 36.70 millones de usuarios

36.70 millones de usuarios Pinterest | 19.45 millones de usuarios

19.45 millones de usuarios LinkedIn | 19 millones de usuarios

19 millones de usuarios Twitter | 17.20 millones de usuarios

17.20 millones de usuarios Snapchat | 16.55 millones de usuarios

¿Empresas revisan redes sociales antes contratar empleados?

¡Sí! Regresamos al estudio de InfoJobs, en el que aseguran que muchas empresas ya consultan las redes sociales de algún aspirante en el momento que evalúan todos los detalles antes de elegir, y según los datos, son las empresas más pequeñas las que toman esta decisión a la hora de solicitar empleados, los números las colocan con 57 por ciento de las que realizan dicha evaluación.

Por pequeñas el estudio se refiera a empresas con hasta nueve empleados en su platilla laboral, pero si buscas empleo en una organización con mayor número de integrantes, desde 250 trabajadores o más, está evaluación no es necesaria, pero ya depende del lugar donde solicites empleo si la realizan o no.

Recuerda que existen redes sociales en las que también puedes buscar trabajo o tener tu currículum, como lo es LinkedIn, la cual en México cuenta con 19 millones de usuarios, siendo la segunda opción Facebook, que de acuerdo a los datos, en México es la principal red social utilizada por los ciudadanos.

Detrás le siguen Twitter y Tik Tok; si bien la idea no es asustarte para que no subas contenido que no sea apropiado para tu audiencia, la intensión es alertarte, ya que todo lo que publiques podría no ser tan productivo como piensas, recuerda que bien utilizadas las redes sociales son un gran impulso, pero podrían ser un gran peso de no hacerlo “bien”.