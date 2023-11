Humberto y su marimba alegran a transeúntes de la zona centro de Xalapa; así es su historia

Humberto Rodríguez Flores de 53 años de edad, es un músico que por tres décadas ha dado alegría al corazón de Xalapa a través de melodías de tradición con su inseparable marimba.

Todos los días en el centro de capital con su instrumento interpreta de 10 de la mañana a 15 horas melodías de tradición, como “La Sandunga”, “Caballo Viejo”, “Cachita”, “Vamos a Tabasco”, “Jugo de Piña”, entre otras más y siempre alegremente, pues gracias a la noble profesión a salido adelante con su familia.

¿Cómo fueron los inicios de Humberto con la marimba?

Cuenta que inició a los 15 años de edad cuando vio a músicos marimbistas del Xalapa antiguo utilizar profesionalmente el instrumento, entonces dice les pidió empleo para aprender el oficio, por lo que ahora, “tengo 30 años de practicarla. Antes de eso lustraba zapatos”, recordó don Humberto.

Gracias a ello conoce Jalisco, Guanajuato, Michoacán y la Ciudad de México, donde tuvo la oportunidad de tocar con el Grupo Cañaveral en un baile popular, “la verdad no recuerdo el año porque ya tiene bastante tiempo, pero fue en los 90”, explicó.

Actualmente cuenta con un repertorio de 200 melodías aproximadamente que ha ido aprendiendo y que ahora interpreta en la calle Enríquez, “en este lugar apenas nos estamos acreditando, pero también vamos a eventos; si alguien nos quiere contratar pueden llamarnos al 2281320504 y con gusto vamos”, comentó.

Reconoce que no todo ha sido bueno en la música, pues la pandemia mermó la industria, por lo que vio en la necesidad de emplearse en otros oficios que conoce como la albañilería, sin embargo, siempre regresará a tocar, pues es un arte que disfruta al máximo.

“He vivido mucho tiempo de la marimba, pero hay veces que esto baja demasiado y me he visto obligado buscar otra forma de ingreso como trabajar en Casa Ahued, y de ayudante de albañil, entre otras cosas que sé hacer, pero siempre regreso a la música, porque es muy bendecida y aquí estamos; actualmente me apoya mi compañero Óscar Ceballos”, indicó.

Reconoce que no todo ha sido bueno en la música, pues la pandemia mermó la industria | Foto: Luis Hernández | Diario de Xalapa

¿Cómo afecta la crisis a los músicos de Xalapa?

En amena charla con Diario de Xalapa reconoció que ya no es lo mismo que hace algunos años, “pues está en crisis el gremio, por las las nuevas generaciones que ya no les gusta la música de marimba, además desde que comenzaron a trabajar los luz y sonido ha bajado considerablemente el trabajo, no solo para nosotros, también para los grupos musicales”.

Sin embargo, explica que aún hay personas que lo buscan, “pero tenemos que bajar nuestros costos, debido a que hay competencia desigual, porque dan más barato con tal de tener trabajo y en lo personal, el trabajo no se regala porque cuesta aprender y comprar las cosas, todo tiene un costo”, refirió y agregó: “Le digo a la gente que se ponga la mano en el corazón y apoyen con una moneda que no afecte su bolsillo, además, así podremos seguir interpretando melodías con nuestras marimbas”, dijo.

Del próximo festejo del Día del Músico, que es en la celebración de Santa Cecilia, Patrona de los Músicos, explicó que no hará fiesta o algo parecido, “pero sí asisto a misa a festejarla, pero realizar un baile ya no es posible por la crisis económica, porque ya no da para esos gastos”.

Reconoció que ya no es lo mismo que hace algunos años | Foto: Luis Hernández | Diario de Xalapa

Aunque por momentos la mala etapa está por superarlo, así como a otros artistas, dice que seguirá, “hasta donde Dios nos deja y la gente nos permita; como decía Vicente Fernández, hasta que la gente deje de cooperar nosotros dejamos de tocar”.

Por último, don Humberto aceptó que la crisis le ha afectado, como la pasada pandemia, pero continuará alegrando a Xalapa con su música con la que ha encontrado alegría, tristezas, emociones y muchos momentos indescriptibles.

“Vamos a continuar tocando, vamos a seguir con la música, no tenemos planes para el fin de año, todo lo vivimos al momento y como se van dando las cosas, como debe ser. Para este diciembre que pasen una feliz navidad y próspero año nuevo mis compañeros, así como el público en general”, concluyó.