Existe un lugar que no ve la noche durante tres meses ¿Lo conoces? Aquí te lo presentamos

La isla Lofoten es un lugar paradisiaco que se encuentra en Noruega, los paisajes que presentan son un espectáculo para la vista, pero su atractivo principal son los meses que sus habitantes viven con el sol prácticamente las 24 horas; la noche tarda en llegar hasta tres meses.

Al lugar se le conoce como “la tierra del sol de medianoche”, en la cual se destaca por sus playas, ya que se encuentra en la costa norte de Noruega, durante la llamada temporada de luz, sus habitantes organizan fiestas con diversas actividades y si los turistas quieren vivir esta aventura, se puede hospedar en un “rorbu” que son las casas tradicionales de los pescadores.

Entre sus actividades principales está la pesca, ya que cuentan con la mayor flota pesquera de bacalo del mundo y un dato interesante, lo hacen de forma artesanal, esto podría ser gracias al agua cálida que viene del Golfo de México.

Prácticamente casi todo el año ha día y noche en la isla, pero cuando llega la temporada de los días sin noche es en los meses de mayo y julio, digamos que en México es cuando se vive el verano, pero eso no es todo así como hay días que no se ve las oscuridad de la noche, cuando llega el invierno es al revés, hay días que el sol no se aprecia y reina la oscuridad.





Es debido a que se ubica a 150 metros sobre el Círculo Polar Ártico, que los habitantes de esta isla pueden apreciar las auroras boreales, que son luces de colores alargadas en el cielo que aparecen por la noche y duran pocos minutos, este es otro de los atractivos turísticos que ofrece a región.

En caso que también quieras conocer la fauna del lugar, puedes visitar otra isla que se encuentra en la zona, Svalbard, en este lugar existen tres temporadas de las que no te puedes escapar, primero su invierno soleado, que inicia el primero de marzo y termina el 16 de mayo, es cuando regresa la luz y puedes apreciar los glaciares.

Después llega el verano polar, que inicia el 17 de mayo y termina el 30 de septiembre, es ahí donde se vive también el llamado “sol de medianoche” en el que destacan los glaciares y sus paisajes montañosos, el último periodo del año son las luces invernales del norte, esto quiere decir que llega la oscuridad a las islas y con ellas las auroras boreales, que inicia el primero de octubre y termina el 28 de febrero.