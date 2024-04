¡El mejor ángulo! Don Juan tiene más de 2 décadas captando momentos únicos con su cámara

Una fotografía del primer día de la primaria, de la participación en los homenajes, de los festejos navideños, de cada grado con los compañeros y profesores, son recuerdos que siempre guardan tanto alumnos como padres de familia, expone Juan Alberto Valencia López, quien es el fotógrafo oficial de la escuela “Carlos A. Carrillo”, de esta ciudad.

Por más de 2 décadas, don Juan Alberto ha sido quien toma las fotografías más importantes de los alumnos y profesores de este plantel. Antes lo hizo su hermano, pero él se quedó con este trabajo y ha sido una labor que le ha dado grandes satisfacciones.

Siempre apostado a unos metros de la entrada principal. Ahí, en la pared coloca un tendedero de fotografías de los alumnos en las actividades escolares.

Como cada lunes, le toca tomar a los más pequeños que participaron en el homenaje semanal. Claro que las imágenes que más buscan los padres son las de los días más importantes. Cuando participan en eventos como bailables, exposiciones o kermeses.

Doble Vía ¿De vainilla o limón? Miguel comparte el secreto de sus nieves artesanales

Reconoce que ahora con eso de que todos los padres tienen celular con los que toman fotos de los pequeños le ha disminuido el trabajo, “pero la verdad es que las fotos que pueden tomar ellos son de menor calidad y siempre que ven a sus hijos en el tendedero y la ven casi siempre la compran”.

La tecnología en materia de fotografía es bueno, porque se pueden captar los momentos más importantes de la vida de los seres amados, “pero ser fotógrafo es un oficio que tras mucho años me ha permitido captar el mejor ángulo de las personas y los alumnos de esta escuela eso es lo que vendo, los momentos únicos en el plantel”.

¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube! Aquí podrás encontrar contenido de calidad y de los temas más relevantes de Veracruz

Como cada lunes, le toca tomar a los más pequeños que participaron en el homenaje semanal | Foto ilustrativa: David Bello | Diario de Xalapa

Grandes recuerdos

Tras tantos años de estar en todos los eventos importantes de la comunidad estudiantil de una de las escuelas primarias con más años e historia en Xalapa, dice que de los momentos más entrañables que vive es que llegan papás a dejar a su hijo o hija y lo saludan porque fueron alumnos y les tomó imágenes tomadas por él y que guardan porque son parte importante de su vida.

“Ese momento me trae mucha alegría porque muestra la importancia de una imagen en la vida de las personas. Sé que he tomado numerosas imágenes a todos los alumnos por más de 20 años y eso me hace mantenerme en este trabajo”.