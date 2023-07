Los Vela se abren paso en el mundo de la música con sus cumbias

Entre 2011 y 2012 nació la agrupación “Los Vela”, integrada por jóvenes músicos originarios de Agua Caliente, del municipio de Apazapan, Veracruz y creadores de “Al Güero se le ve”, que con sus cumbias ha ido ganándose la preferencia del público bailador.

Con el apoyo de Puma Representaciones Artísticas, empezaron a escribir y crear sus propias canciones con las que han logrado posicionarse.

¿Cómo han recibido apoyo Los Vela?

Las redes sociales, explica Richard Vela, uno de los seis integrantes, han sido para ellos grandes aliadas pues les han permitido que su música llegue a todas partes.

“Muy contentos y agradecidos con el público bonito y con los medios de comunicación que difunden nuestra música y sobre todo agradecidos con el público que apoya, que comparte los videos en las redes sociales, que comparte nuestras fotos, que van a los eventos por supuesto y consumen la agrupación de Los Vela”.

Refirió que llevan cerca de 11 años de carrera, con siete discos, además de que este año estrenan el octavo álbum esperando tener el agrado de su gente.

Para Richard el que cada vez haya más grupos musicales y plataformas digitales, los ha obligado a mantenerse actualizados para seguir vigentes.

“Es cuestión de echarle muchas ganas, no dejar de poner, como nos dice el manager, el dedo del renglón, no quitarlo, seguir produciendo, seguir activos, mover información de la agrupación y yo siento que sí es muy proactivo el hecho de las plataformas digitales y las redes sociales”.

Destacó que con la pandemia por Covid-19 se pasó por un momento muy “oscuro”, pero después empezaron a tener muchas solicitudes hacia la agrupación lo que los dejó sorprendido y los motiva a seguir dando lo mejor de sí.

“Nos asombramos de esta reacción del público y la agenda manejada por Puma Representaciones Artísticas siento que sí fue muy benéfico, mucho trabajo, vienen las giras y de nuevo volvemos a ir al sureste, acabamos de ir lo que fue Cancún, Playa del Carmen, Yucatán y ahora vamos de nuevo a Campeche y volvemos a retomar la gira por la península”.

¿Cuáles han sido los éxitos de Los Vela?

Sus éxitos son muchos y se han dado desde el inicio: desde su primer álbum, con el tema de El Besón y Cómete un pollo; en el segundo, Arroz con Frijoles; en el tercero, Al güero se le Ve, Caña y Cerveza, Me caí de la cama, Sacudo para no barrer; en el cuarto álbum Ahorita no, Cosas del Amor, Mi Abuelo, La Hierbita; posteriormente Me Baño o no me baño; Mambo Lupita, Santa Elena y ya recientemente Se me Antoja un Cañazo.

“Los Vela” es uno de los cinco grupos musicales que estará presente el próximo 8 de septiembre en el gran baile por el 80 aniversario de Diario de Xalapa en el salón Caracol, que nadie se puede perder.

“Nosotros tocamos pura cumbia, puro tropical para bailar y este 8 de septiembre lo vamos a estar esperando, que vean a la agrupación, esperando sea de su agrado y vamos a salir con muchas energías como siempre”.