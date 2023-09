La fe y el amor la hacen fuerte: Martha Aguilar vende escapularios en Xalapa

La historia de Martha Aguilar García coincide con la de otras mujeres. Tuvo que buscar una forma de mantener a sus hijos porque el padre se fue. Desde hace 32 años vende veladoras, cirios, rosarios, escapularios e imágenes religiosas en la puerta de la Catedral de Xalapa.

Con lágrimas en los ojos recuerda la situación que la llevó a buscar el sustento para sus cuatro hijos. Cuenta que al llegar a vender sus escapularios, rosarios e imágenes religiosas se topó con los inspectores municipales que le quitaban su mercancía por estar en ese lugar.

¿Cómo conoció Martha a Sergio Obeso Rivera?

Explica que su necesidad económica la empujó a buscar la ayuda del entonces obispo Sergio Obeso Rivera. Aprovechó el momento en que monseñor estaba en el confesionario para pedirle su apoyo. "Desde que me vio se dio cuenta de que no estaba ahí para confesarme y me pidió que le contara mi problema".

Martha Aguilar García desde hace 32 años vende escapularios | Foto: René Corrales/Diario de Xalapa

Agrega que le explicó que tenía la necesidad de vender objetos religiosos para llevar dinero a su casa. "Él me autorizó a instalarme en las puertas de la catedral. Bendito Dios y a él tengo este sitio para trabajar", añade.

Expresa que ahí ha vendido sus productos desde hace 32 años. Quienes más le compran son las personas que llegan de comunidades, "ellos adquieren los escapularios o veladoras para bendecirlas y llevarlas a su hogar como una forma de protección divina".

Se instala en las puertas de la Catedral que dan a la plaza Lerdo desde muy temprano y ahí permanece durante horas. "Aquí aguantamos los rayos del sol, la lluvia, frío o calor".

Cada vez que se le terminan sus productos se va a la ciudad de México para comprar más, "allá son más económicos y así puedo sacarle algo más de ganancia".

En este momento, dice que las ventas están excesivamente tranquilas, pero esperan que en octubre aumentan con la celebración del Día de San Rafael, cuando llegan más familias y buscan llevarse aunque sea una veladora de 20 pesos, que bendicen "porque son personas muy creyentes, como yo que estoy aquí porque siempre espero que a todos les vaya bien en la vida".

Sus productos son bendecidos en la catedral de Xalapa | Foto: René Corrales

Indica que mientras pueda seguirá con la venta de escapularios, rosarios, veladoras y cuadros de San Rafael Guízar y Valencia, que la gente busca tener en sus hogares.