La historia del Carnaval de Veracruz en un solo lugar: conoce el museo con trajes y coronas

Veracruz, Ver.- Un atractivo más cuenta la zona de Villa del Mar de la ciudad de Veracruz, tratándose de una pequeño museo con trajes y coronas de algunos exreyes del Carnaval de Veracruz, al que se puede acceder de manera gratuita.

Esta iniciativa se encuentra en el interior de la palapa “El Buchacas”, sitio destinado para la elaboración y venta de platillos de la gastronomía veracruzana y propiedad del exsoberano del Carnaval de los 500 Años de Veracruz, Víctor René Morales Azamar.

¿Qué se puede encontrar en el museo del Carnaval de Veracruz?

Las personas que llegan a este sitio, además de ver la corona y el vestuario colorido de Víctor Morales, quien de manera orgullosa afirma que es el Rey del Carnaval de los 500 Años de Veracruz; también pueden apreciar la exhibición de capas y trajes de otros exsoberanos de la máxima fiesta de los veracruzanos.

“Yo me propuse e invité a varios reyes de que participarán con sus trajes de Carnaval, dos me trajeron sus trajes, que fue Papaito I, Bembe, Bugui y había otro cuate, ex rey, Perro Gordo, pensó que lo íbamos a roba y se lo llevó, pero hoy en día la gente viene a ver el museo”, recuerda.

Hay que recordar que Víctor Morales Azamar fue coronado como Rey del Carnaval en el año 2019, coincidiendo con la celebración de los 500 años de la ciudad de Veracruz, por lo que para esa ocasión especial, utilizó alrededor de 15 atuendos diferentes en el transcurso de las fiestas carnestolendas.

A cinco años de esa fecha, El Buchacas decidió hacer un homenaje a la fiesta más representativa del puerto de Veracruz, y apoyado por otros exreyes como "Papaíto I", "Bugy I", y "Bembé I", prestaron sus trajes que portaron y algunos accesorios de cuando fueron Reyes, y se montó un pequeño museo en la Palapa del Buchacas.

Víctor Morales, platica que, son muchos los turistas y locales, quienes se muestran asombrados, desde el primer momento en que entran a su restaurante, de ver los quince trajes distribuidos en diferentes vitrinas.

Incluso cuenta de su intención de aumentar el número de prendas confeccionadas con telas brillosas, lentejuelas y pedrería más adelante. La exhibición de una parte de la historia de las fiestas carnestolendas, dice es un “plus” para que la gente conozca parte del Carnaval de Veracruz.

“Yo me tomo la foto, les prestó la corona y se pueden tomar la foto. Yo invitó a todo el turismo a participar y que vengan con toda confianza a disfrutar del Carnaval de Veracruz”, dijo el exrey del Carnaval de Veracruz 2019 quien presumió que ya cuenta con dos nuevos vestuarios para celebración de los 100 años del Carnaval de Veracruz.

De esta manera, no sólo sus clientes, sino ciudadanos de Veracruz que pasan por el establecimiento, tienen la oportunidad no solo de apreciar el vestuario sino de tomarse la tradicional fotografía con el exrey del Carnaval de los 500 Años de Veracruz, Víctor René Morales Azamar y portar la corona que llevó durante la edición de 2019.

Incluso adelantó de otro proyecto en puerta que buscará concretarlo antes de que inicie el Carnaval del Centenario, tratándose de una estatua suya de tamaño natural y elaborada por su hijo, caracterizado del Rey del Carnaval de Veracruz con la finalidad de que visitantes y locales pasen a conocer su propio museo del Carnaval de Veracruz.