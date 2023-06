¡Chistes al tiempo! Noche de stand up en Xalapa; van todos los detalles del show de comedia

El stand up comedy se ha vuelto muy popular en México, prácticamente en redes sociales, programas de televisión y radio, puede escuchar a los diferentes artistas que muestra su ingenio para relatar experiencias propias o de otras, con la intensión de hacernos reír, pero, ¿sabías que en Xalapa también tenemos comediantes?

En caso que no los conozcas, no te preocupes, en un club nocturno de Xalapa preparan una noche de stand up que contará con la presencia de seis standoperos locales que se apropiarán del micrófono para regalarnos una noche divertida y digna para el recuerdo, como dato adicional la entrada al show es gratis.

En la página de Facebook de la productora Abron puedes ver la lista de los comediantes que se van a subir al escenario del club nocturno Frívola que será la sede para presentar ésta noche de comedia que es presentada como:

“La comedia sabe mejor caliente, nunca debe servirse fría como la venganza (la venganza nunca es buena), pero como ha llovido mucho y le volvieron a subir al gas, nos vemos en la necesidad de servirla al tiempo. Esperamos le rinda”, texto que puedes leer en la publicación de la productora encargada de organizar el show.

Qué comediantes se van a presentar en el show “Chistes al tiempo”

El show “Chistes al tiempo” inicia el jueves 15 de junio a las 21:00 horas, pero la entrada para todo el público mayor de 18 años y con su identificación oficial a la mano, inicia a las 20:00 horas, te recordamos que la entrada al club que se ubica en la avenida Ávila Camacho #101 es gratuita, si quieres reservar un lugar te puedes comunicar al teléfono 2281 08 31 10.

Cabe mencionar que el año pasado, el 2022, también se realizó el show de comedio “Chistes al tiempo” en el que participaron comediantes de Xalapa y Veracruz, como Carlos Pinilla, Luis Carvajal, “Jajanibal”, Luis Rojas, El Zuri, danyescalante y Gatoulacia, tuvo como sede el restaurante El Toro Asada y Birria.

Para esta ocasión se contará con el club nocturno Flavia, los encargados de poner de reír a los asistentes al show serán Toño Mendoza, Larisa, El Zuri, Toño Montero, Wacha, y Héctor Cortés, así que si tienes ganas de reír y de paso conocer al talento cómico local de Xalapa, no dejes escapar la oportunidad de asistir a la noche de comedia.

¡No hay cover! Recuerda que al tratarse de un club nocturno y por el horario del show, la entrada es sólo para mayores de edad, por lo que debes presentar tu identificación oficial a la hora de entrar al local.