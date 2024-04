¡Seriedad! Ciudadanos piden a candidatos propuestas y no ataques en debate a la gubernatura

Activistas, ambientalistas, feministas, empresarios, abogados, integrantes de la comunidad LGBTQ+ y de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas pidieron a la candidata a la gubernatura de Veracruz por la coalición "Sigamos Haciendo Historia en Veracruz", Rocío Nahle García; al candidato de la coalición "Fuerza y Corazón por Veracruz", José Francisco Yunes Zorrilla, y al candidato de Movimiento Ciudadano, Hipólito Deschamps Espino Barros utilizar el espacio del debate de hoy (sábado) para presentar propuestas y evitar las denostaciones o agresiones.

A 27 días del arranque de la campaña a la gubernatura de Veracruz, representantes de todos los sectores sociales coincidieron en que las campañas políticas en la entidad se han basado en ataques y no en una verdadera generación de propuestas, las cuales son indispensables para que la ciudadanía tome la mejor decisión el próximo 2 de junio.

Además, aseguraron que ninguna de las tres propuestas tiene una agenda que muestre los proyectos que se pretenden desarrollar para atender todas las problemáticas que tiene Veracruz.

Hoy a las 18:00 horas, en el Museo de Antropología de Xalapa, se desarrollará el primer debate entre las tres personas que buscan la gubernatura de Veracruz, ejercicio que es organizado por el Organismo Público Local Electoral (OPLE).

Elecciones 2024 Menos de 24 horas para el primer debate a la gubernatura; así van los preparativos

Esta será la primera de las dos oportunidades que tendrán Rocío Nahle García, José Francisco Yunes Zorrilla e Hipólito Deschamps Espino Barros, para presentar sus propuestas a la ciudadanía.

Se prevé que este ejercicio tenga una duración de al menos 120 minutos, tiempo en el que se les permitirá a los debatientes responder cuestionamientos sobre los temas: Desarrollo Social y Sustentable, Política Migratoria y Política, Gobierno y Cultura Democrática.

Desde el área feminista

La académica de la Universidad Veracruzana (UV) y activista feminista, Estela Casados González, señaló que se espera que las candidaturas se concentren en las propuestas, no en las denostaciones y que mencionen lo que harán de manera eficaz y con expertos para fortalecer los derechos humanos de las mujeres.

La académica de la UV y activista feminista, Estela Casados, señaló que se espera que las candidaturas se concentren en las propuestas, no en las denostaciones | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

“Que digan qué van a hacer y cómo lo van a hacer, cómo van a atender, por ejemplo, de manera estratégica y eficiente las dos declaratorias de Alerta de Violencia de Género que pesan sobre el estado de Veracruz, cómo se atendería la tercera solicitud y el tercer requerimiento por parte del gobierno federal hacia el gobierno de Veracruz por una posible declaratoria de Violencia de Género por Desapariciones de Mujeres”, dijo.

Además, consideró indispensable que se mencionen las estrategias que se aplicarán para poder abatir de manera puntual y eficiente los feminicidios en Veracruz, “toda vez que el estado sigue en los primeros lugares en el ámbito nacional sobre este delito”.

¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube! Aquí podrás encontrar contenido de calidad y de los temas más relevantes de Veracruz

Que exista rendición de cuentas y propuestas

Arussi Unda, portavoz de la colectiva feminista “Brujas del Mar”, mencionó que se espera que, de inicio, se presenten las tres candidaturas al debate, a fin de poder escuchar las propuestas que tienen para las diferentes áreas.

“El clima político en Veracruz está bastante acalorado por los escándalos y las acusaciones que se hacen unos a otros, entre un candidato y la candidata, entre el otro candidato, creo que el tema central debe ser las propuestas. No sería favorable que el debate se centrara en denostaciones, sino en lo que quieren proponer para la construcción de una mejor ciudadanía en el estado de Veracruz”, expuso.

Puedes volver a leer: ¿Quiénes son los moderadores del primer debate a la gubernatura? Conoce su trayectoria

Manifestó que es de suma importancia la rendición de cuentas, dado que las acusaciones no son menores porque no sólo se relacionan con la índole personal, sino también con el ámbito público.

Arussi Unda, portavoz de “Brujas del Mar”, mencionó que se espera que, de inicio, se presenten las tres candidaturas al debate, a fin de poder escuchar las propuestas | Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

Los colectivos de búsqueda

Carlos Saldaña Grajales, integrante del Colectivo Familiares Enlaces Xalapa, manifestó que se espera que en este debate no se utilice el espacio para actos de descalificación, sino que se base en la presentación de acciones para atender las diferentes problemáticas del estado.

"Deben tener un enfoque concreto de lo que es el estado, de lo que se vive y las problemáticas que se tienen, nosotros esperamos que haya propuestas reales para encontrar a nuestros desaparecidos que son miles, además de que dejen de estarse difamando", expresó.

Colectivo Familiares Enlaces Xalapa, manifestó que se espera que en este debate no se utilice el espacio para actos de descalificación | Foto ilustrativa: René Corrales/Diario de Xalapa

Aseguró que se requieren mensajes claros y acciones precisas en lugar de promesas que no se pueden cumplir o de compromisos que saben que no será posible realizar.

El área ambiental

El integrante de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida), Guillermo Rodríguez Curiel, refirió que espera que las candidaturas presenten información sobre la manera en que se van a solucionar los problemas y los pasivos ambientales que hay en Veracruz.

“Recientemente colectivos ambientalistas nos reunimos en un foro biocultural para analizar los problemas que tiene el estado de Veracruz en esta materia, que son muchos, y encontramos que ninguna candidatura tiene propuesta ambiental, espero que en el debate coloquen por delante las propuestas, coloquen por delante la defensa de la naturaleza, del agua, del territorio y dejen de lado las descalificaciones”, expuso.

Mencionó que se requiere brindar atención inmediata ante la falta de agua, con el cúmulo de residuos que se generan cada día, la manera en que se resolverá la movilidad, qué se hará para proteger a las selvas, los bosques y el mar.

Integrante de Lavida, Guillermo Rodríguez Curiel, espera que candidaturas presenten información sobre cómo van a solucionar los problemas y pasivos ambientales en Veracruz | Foto: David Bello / Diario de Xalapa

La comunidad LGBTQ+

El presidente de la Coalición Estatal LGBTTTIQ+, Benjamín Callejas Hernández, manifestó que se requieren candidatos a la altura de la ciudadanía, por lo que lejos de los ataques personales y de los ataques entre partidos políticos lo que se necesita es un debate de alto nivel.

“Se requiere un debate de alto nivel con propuestas puntuales y específicas, lo que se necesita es escuchar que se ponga sobre la mesa la radiografía de las problemáticas que existen en el estado y la manera en que se van a solucionar, esas demandas que se tienen en varias áreas y que no han sido atendidas”, expresó.

Lee más: Debate a gubernatura será interpretado en 3 lenguas indígenas y Señas Mexicanas

En su opinión, generar un debate en el que existan más denostaciones que propuestas no abonará para que la ciudadanía tome la decisión que se necesita, pues se distrae la atención del electorado, lo que, a su vez, puede generar una condición de abstención porque el sistema de partidos políticos históricamente no ha motivado al voto.

El presidente de la Coalición Estatal LGBTTTIQ+, Benjamín Callejas Hernández, manifestó que se requieren candidatos a la altura de la ciudadanía | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

El sector empresarial

Al respecto, Juan Carlos Díaz Morante, presidente de Coparmex Xalapa, señaló que espera escuchar propuestas que sean viables y tengan un sustento económico, pues de lo contrario sólo son promesas de campaña que no se pueden realizar.

"Ya no queremos escuchar descalificaciones, queremos ver qué es lo que van a hacer con algo tan indispensable como es el agua, cuando Veracruz es uno de los estados con mayor cantidad de agua y nos ha afectado tanto al sector productivo como al empresarial y a los usuarios", dijo.

Juan Carlos Díaz Morante, presidente de Coparmex Xalapa, señaló que espera escuchar propuestas que sean viables y tengan un sustento económico | Foto: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

Destacó que se deben atender varios temas, entre ellos la vialidad, el reordenamiento urbano, mejorar la calidad de vida de las personas, la generación de empleos y ampliar la economía local.

No dejes de leer: Empresas locales te “premiarán” por votar este 2 de junio, te contamos cuáles son

Desde el área legal

Valentín Olmos Alfonso, presidente del Colegio de Abogados Juristas en Veracruz, consideró que se requieren menos ataques y más propuestas para que la ciudadanía pueda tener la información clara para poder emitir su voto el día de las elecciones.

"El debate es para convencer a la ciudadanía, para que se tenga un amplio criterio sobre las manifestaciones que realice cada candidato porque muchas de las personas votan porque les dicen que una u otra persona es mejor, pero lo que se requiere es que analicen todas las propuestas", expresó.

Refirió que no se han presentado propuestas para mejorar el sistema judicial, mismo que debe ser reformado para lograr que exista una completa y verdadera impartición de justicia.

Valentín Olmos Alfonso, presidente del Colegio de Abogados Juristas en Veracruz, consideró que se requieren menos ataques y más propuestas | Foto: David Bello / Diario de Xalapa

La resistencia civil

Jorge Morales Barradas, representante del Movimiento de Resistencia Civil "Chucho el Roto", en defensa de tarifas eléctricas más justas, manifestó que las candidaturas deben conocer todas las problemáticas de Veracruz para poder generar propuestas de desarrollo claras y precisas.

"Se requiere atención para los grupos sociales, para los activistas, para los grupos y personas que buscan cambiar las situaciones en las que se vive en todas las zonas de la entidad, es necesario que existan soluciones reales, no sólo promesas", comentó.

Jorge Morales, representante de Movimiento de Resistencia Civil "Chucho el Roto", manifestó que las candidaturas deben conocer todas las problemáticas de Veracruz | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Puntualizó que se tiene que voltear a todos los espacios posibles porque los problemas tienen diferentes artistas que deben ser atendidas de manera inmediata.

El área de protección animal

Rafael Bravo Araujo, presidente de la asociación civil Regalemos un Paraizoo, comentó que se espera que haya menos descalificaciones y más acciones, así como hechos e información completa de las propuestas.

"Que no sean las propuestas que ya hemos visto, que no sean estas primeras que se han dicho, pero no se han realizado por la falta de voluntad y de acción. No existen iniciativas o propuestas formales tanto para el sector ambiental como para el bienestar animal", expresó.

Rafael Bravo Araujo, presidente de la asociación civil Regalemos un Paraizoo, comentó que se espera que haya menos descalificaciones y más acciones | Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

Destacó que ninguna de las candidaturas tiene propuesta hacia la atención del medio ambiente y el bienestar animal, temas que a veces se usan sólo para quedar bien con determinados sectores, pero no con la seriedad que requieren.

Mantente informado de este y más temas en nuestro canal de YouTube ↓