¡Sácale brillo a la pista! Orquesta de Salsa UV se presentará en el Barrio Mágico de Xallitic

Todo buen xalapeño sabe que los jueves en las tardes existe una actividad que puede ayudarte a quitarte el estrés de encima con un buen baile y no hay oportunidad que no se pueda presentar en las infaltables “Tardes de Xallitic”.

Esta tradición que nació como parte de una iniciativa de ciudadanos ha congregado a cientos de xalapeños y extranjeros que se animan a bailar sobre la explanada del ahora Barrio Xallitic, uno de los más emblemáticos de la ciudad.

Ahora ya no es una actividad dedicada únicamente para adultos mayores, ya que ahora es posible ver a personas de todas las edades unidas para “sacarle brillo a la pista”. Si no a has tenido la oportunidad de participar en las “Tardes de Xallitic” no puedes dejarlo pasar, ya que la Orquesta de Salsa UV estará presente en el festejo de los ya 20 años de esta tradición, por lo que será una oportunidad que no deberás perderte.

¿Cuándo se presentará la Orquesta de Salsa UV en el Barrio Mágico de Xallitic?

Lleva a tu pareja a pasar una tarde inolvidable amenizada bajo un ambiente de auténtica fiesta con la presentación de la Orquesta de Salsa de la Universidad Veracruzana (UV), misma que se presentará este jueves 16 de noviembre en punto de las 19:00 horas.

¿No tienes con quién asistir? Descuida, al sitio siempre acuden cientos de personas dispuestas a pasar un momento divertido, por lo que es seguro que encontrarás a alguien con quien disfrutar de esta inolvidable velada.

Lo mejor de esta celebración es que será totalmente gratuita, aunque con cupo limitado, por lo que deberás llegar al Barrio Mágico de Xallitic con anticipación para poder encontrar lugar sin problema.

Es importante saber que esta “Tarde de Xallitic” estará engalanada con una de las orquestas más representativas del estado, ya que a lo largo de 40 años de trayectoria ha contribuido al fomento y la difusión de este género tan popular, por lo que la diversión está más que asegurada.

¿No tienes tiempo de acudir o buscas alguna actividad extra? Para ese mismo jueves 16 de noviembre, en punto de las 19:00 horas en el Centro Recreativo Xalapeño se tiene contemplado el ciclo de cine “Francia, terror y fantasía", en la que se realizará la proyección del filme “El pequeño vampiro”, de Joann Sfar.

Entre otras actividades para este mes se encuentran:

Viernes 17 de noviembre: en el Museo Casa Xalapa (MUXA) realizará la presentación de la “Lotería del café” a las 13:00 horas.

En el Museo de la Música Veracruzana a las 18:00 horas, Jesús Aguilar Márquez realizará un recital de guitarra “Entre lo académico y lo hidalguense”.

18 y 19 de noviembre: a las 9:30 horas el grupo de Scouts Tradicionales de México realizarán el Primer Torneo de Ajedrez.

19 de noviembre: en las tradicionales Domingos Familiares, la Rondalla Alma y Sentimiento amenizará el ambiente en el parque Juárez en punto de las 12:00 horas en la que también habrá presentaciones de payasos, lotería mexicana, entre otras actividades.

