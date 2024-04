¿Planeas ahorrar? Empresario de Shark Tank México da tips de finanzas personales

Córdoba, Ver.- Ya estamos en abril y el tiempo sigue avanzando y si eres de esas personas que se pone propósitos al iniciar un año, como lo es el ahorrar seguramente esta información te será de gran utilidad.

Y es que al iniciar el año la cuesta de enero afecta a todos por igual, ya que muchos productos y servicios suelen tener un incremento en sus precios, lo cual afecta nuestros bolsillos.

Pero más afectaciones registran las personas que no saben administrar sus ingresos, pues al no tener control de su dinero, se ven con problemas financieros antes de terminar la quincena.

Parecería un chiste, pero es de suma importancia aprender a gastar nuestro dinero, ya que si no hay un control lo más seguro es que termines pidiendo dinero prestado a familiares o amigos así como haciendo fila en el Nacional Monte de Piedad.

Y es que pareciera que el tener finanzas sanas o comenzar un ahorro personal es algo difícil, pero nada está más lejos de la realidad, ya que el ahorrar y evitar los “gastos hormiga” o superfluos es algo más sencillo de lo que crees, solo se necesitan algunos consejos y ser disciplinado.

Y es precisamente que el empresario mexicano Arturo Elías Ayub, quien participa en el reality de emprendimiento llamado Shark Tank México quien te dará algunos simples consejos para que comiences a ahorrar y sobre todo a tener finanzas sanas.

Arturo Elías Ayub actualmente es Director de Alianzas Estratégicas y Contenidos de América Móvil, director general de la Fundación TELMEX Telcel, Director de Uno TV y de Claro Sports, sin duda que es una persona que ha logrado trabajar una buena suma de dinero gracias a su disciplina para ahorrar sus ingresos, lo cual le permite tener estabilidad financiera.

Arturo Elias Ayub es un reconocido empresario mexicano que promueve el tema de las finanzas sanas / Foto: Cortesía / Arturo Elias Ayub

¿Cómo iniciar un ahorro personal para tener finanzas sanas?

Ahora bien no necesitas ser el gran empresario o ganar miles de pesos, para lograr tener un ahorro o un “chochinito” como le decían las abuelas para tener un ahorro personal que sirva para que cumplas un objetivo, ya sea comprar algún artículo costoso que deseas, realizar un viaje o simplemente tener un “colchón” para atender una emergencia.

Arturo Elías Ayub recomienda que toda persona que desee tener finanzas sanas, lo primero que deberá de hacer es conocer su realidad financiera, y este procedimiento es muy fácil ya que solo necesitaras de una hoja blanca y un lápiz.

En la hoja colocarás una línea a la mitad de forma vertical, en un lado pondrás el título de “Ingresos” y en el otro lado “Gastos”. Ahora bien en la primera fila deberás hacer un ejercicio de honestidad poner todos los gastos que tienes (ya sea por quincena o por mes, eso lo decidirás) y del otro lado colocarás todos los ingresos.

Una vez que tengas las dos listas completas, deberás analizar tus gastos pero sobre todo estar consciente con cuánto dinero cuentas para gastar a la quincena o al mes, según lo prefieras.

Luego de este análisis, sabrás con exactitud el dinero que te queda libre, es decir ya tendrás una idea del capital que puedes ocupar para gastos como antojos, y es precisamente de ese dinero que te queda de donde puedes hacer un ahorro.

Para Arturo Elías Ayub el consejo que da a las personas que quieran ahorrar dinero, es que comiencen por ahorrar el 10 por ciento de sus ingresos totales, ya que esto permitirá que al fin de año se junta una importante cantidad de dinero que podrás utilizar de la mejor manera que decidas.

El empresario reconoce que no todas las personas pueden comenzar un ahorra, esto debido a múltiples factores, como lo es que ganen poco, tengan muchos gastos y deudas o simplemente no sean disciplinados. Pero recomienda que, en la medida de lo posible se comience ahorrar el 10 por ciento del total de los ingresos, y de no ser posible se puede comenzar el ahorra con la cantidad mínima, lo importante dijo, es fomentar la cultura de no gastar el dinero en cosas innecesarias.

Ahora bien otros economistas y especialistas en temas financieros recomiendan a las personas evitar comer en la calle o gastar dinero a lo “tonto”, por ejemplo mencionan que si ganas poco dinero no te puedes dar el lujo de ir a gastar más de 80 pesos en un café, ya que lo mejor sería que te compres un kilo de café que sale como en 150 pesos y podrás preparar la bebida en tu casa y la tendrás durante una quincena ahorrándote una fuerte suma de dinero.

Lo mismo pasa cuando comes fuera de casa, al estar gastando todos los días en restaurantes o cocinas económicas tus ingresos se ven afectados, por ello se recomienda comprar alimentos para la semana y preparar uno mismo la comida para todos esos días, y así te ahorrarás también una buena cantidad de dinero.

Así que ya los sabes, para iniciar un ahorro y tener finanzas sanas solo debes ser disciplinado y sobre todo evitar gastar en cosas innecesarias, trata de comprar solo lo indispensable para tu bienestar, y ya después cuando tengas un ahorro podrás darte un gusto comprando ese artículo que tanto quieres o realizar un viaje.