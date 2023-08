¿Por qué es importante vacunar a tus mascotas? Te contamos

Perros y gatos requieren de refuerzos de vacunas cada año, pero por desconocimiento o falta de dinero hay quienes no se las aplican y provocan que se enfermen, señala la médica veterinaria zootecnista, Yolieth Velásquez León.

Además, dice que ha atendido numerosas mascotas que se enferman porque en las casas les dan comida que las que comen las familias como son productos procesados, cebolla, condimentos y sal, lo que les provoca diarreas.

Mascotas sufrieron la temporada de calor que azotó a Xalapa

La especialista comenta que tras la temporada de mucho calor cuando recibió mascotas con problemas de patitas quemadas por el piso caliente, ahora llegó la de males gastrointestinales virales como parvovirus canino, del que ha atendido varios casos.

Indica que esta enfermedad aparece cuando no se pone el esquema de vacunas correcto. Al año se les debe poner una vacuna séxtuple que incluye la de rabia.

Dice que los síntomas de que algo no anda bien es que les dan diarreas incluso de color rojo porque les sale sangre y vómito, entre otros.

En cuanto a los problemas gastrointestinales detalla que estos son causados porque les dan de comer alimentos procesados que comen las familias; “les ingerir guisos que llevan cebolla porque es tóxica para los perros, con condimentos y sal, que les causan muchos daños”.

Señala que en cuanto al esquema de vacunas, considera que el 80 por ciento de quienes tienen una mascota les aplican sus esquemas de vacunación, “el otro 20 por ciento lamentablemente lo inicia, pero lo cortan sea porque se les olvida o no les dan importancia o porque no tienen para pagarlas. “Muchos no quieren gastar en las vacunas, pero es importante que sepan que es mucho más barato la prevención que atenderlos de enfermedades”.

La médica veterinaria señala que cuando una mascota se enferma se triplica el gasto de atenderlos y darles el tratamiento que requieren, “por lo que es mejor prevenir y darles la atención que merecen nuestros perritos y gatos”.

Comenta que en promedio las vacunas para cachorros están entre 250 y 350 pesos en promedio; para gatos la cifra es similar, por lo que lo mejor es atenderlos a tiempo, concluyó.