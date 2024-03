¡Prepara tu lente! UNAM lanza concurso de fotografía del próximo Eclipse

Córdoba, Ver.-El próximo eclipse de sol se registrará en México en 8 de abril de este año, así que muchos cazadores de estos fenómenos astronómicos ya se alistan para grabar en video así como para hacer algunas fotografías del evento.

Es importante recordarte que si estás interesado en observar algún eclipse, debes hacerlo con ciertas medidas de seguridad para proteger tu vista, para ello existen lentes especiales, así como algunas técnicas que te pueden ayudar.

Los requisitos para los concursantes es que las fotografías que participarán deben ser inéditas, originales y sobre todo de autoría propia/ Foto: Michael Balam / Cuartoscuro.com

Los visores para observar los eclipses de sol deben estar certificados con el ISO 12312-2, lo que garantiza que bloquearan la radiación solar, además se puede seguir el fenómeno de forma directa al observar los cambios en el suelo.

Además algunas televisoras suelen transmitir el acontecimiento precisamente para evitar que las personas sufran alguna lesión en sus ojos. Así que ya lo sabes antes de disfrutar del eclipse solar, debes cuidar y proteger tus ojos.

Ahora bien si eres apasionado de estos eventos astronómicos, debes saber que tú podrás participar en un concurso que es organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y si eres ganador recibirás un telescopio así como otros beneficios.

Y es que la UNAM lanzó hace unos días la convocatoria para todas las personas que quieran participar en el “Concurso de fotografías Gran Eclipse Mexicano 2024”, y lo destacado es que no necesitas ser un profesional de la lente, pues hay dos categorías; Teléfono Celular y Equipo profesional.

¿Qué requsitos se píden para participar en el “Concurso de fotografías Gran Eclipse Mexicano 2024”?

Si estás interesado en participar debes saber que el registro de inscripción será a partir del 9 de abril al 10 de mayo del presente año, y todos los interesados en participar deben ser mayores de 18 años.

Algunos de los requisitos para los concursantes es que las fotografías que participarán deben ser inéditas, originales y sobre todo de autoría propia. Las fotografías no debieron ser utilizadas en otros concursos similares. No haber ganado otro concurso similar. El material no debió ser exhibido en alguna exposición, no haber sido utilizada con fines comerciales, y no tener alguna firma o marca.

Los participantes podrán enviar su fotografía vía correo electrónico y especificar la categoría en la cual estarán participando, las fotos pueden ser en blanco y negro o de color, sin tener alteraciones.

Para hacer el registro deberás y aclarar dudas puedes ingresar al sitio; https://eclipse2024.geofisica.unam.mx/ y proporcionar los siguientes datos; nombre completo del autor, el lugar y fecha de la elaboración de las fotografías, descripción del equipo conque fueron tomadas y el título de las fotos.

Debes saber que se premiará al primer y segundo lugar de cada categoría.

Primer lugar recibirá:

1. Un telescopio tipo Dobson con el diámetro del lente del objetivo 76 mm

2. Una suscripción a la revista digital ¿Cómo ves? Las fotos serán publicadas en la revista.

3. Formarán parte de la exposición itinerante Gran Eclipse Mexicano 2024

Segundo lugar recibirá:

1. Unos binoculares 10×50

2. Una suscripción a la revista digital ¿Cómo ves?

3. Formarán parte de la exposición itinerante Gran Eclipse Mexicano 2024

Así que ya lo sabes si te gusta la fotografía y los eclipses, esta es tu oportunidad de demostrar tu talento fotográfico y con un poco de creatividad y suerte puede ser que llegues a conseguir un premio.