“Lo que dañe lo pago yo”: Ricardo Salinas defiende a gatito que se metió a una de sus tiendas en Veracruz

Veracruz, Ver.- Con las altas temperaturas registradas en la última semana, no solo los veracruzanos buscamos aislarnos del calor, refugiarnos bajo la sombra de un árbol o refrescarnos con ventiladores y aires acondicionados, también los animales especialmente los callejeros necesitan de un espacio donde no se expongan al Sol.

Con registros de entre los 35°C a 40°C y superiores, el estado de Veracruz es una de las principales entidades del país con las más altas temperaturas junto con Campeche, Tabasco, San Luis Potosí, Yucatán, entre otros.

Pero retomando el tema de los animales y la reciente Ola de calor que estamos viviendo, en Veracruz conmovió la tierna escena de un gato ingresando a una tienda Elektra de el puerto jarocho, ubicada en la calle Arista.

¿Cómo se refugió el pequeño gato en la tienda Elektra de Veracruz?

El ‘michi’ se echó en uno de los pasillos donde había menos personas comprando y aunque personal detectó inmediatamente la presencia del animalito no hicieron más que permitirle refrescarse un poco ante el inminente calor que se registraba durante la tarde del pasado 6 de mayo; la temperatura máxima del lunes pasado en el puerto de Veracruz fue de 45°C, según la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El usuario de “X” @Fer_Ortega25 viralizó el momento agradeciendo a la tienda y su personal el permitir que el gato no sufriera de un golpe de calor al estar expuesto a las altas temperaturas fuera de la tienda, asimismo pidió al dueño de esta cadena, Don Ricardo Salinas Pliego no cobrar a los empleados los artículos dañados en caso de que el gatito rompiera algo, afortunadamente no pasó.

“Agradecimiento para la tienda @elektramx de la calle arista del puerto de Veracruz por permitir que este gatito callejero descanse dentro de sus instalaciones del intenso calor; estamos a 45°c. Dice el vigilante que mientras no dañe lo exhibido no hay problema @ricardobsalinas” publicó en su mensaje acompañado de la foto del pequeño gato.

No obstante, lo ocurrido en la ciudad llegó a oídos de Salinas Pliego quien inmediatamente salió en defensa del animal, también a través de “X”: “Y aunque lo dañe… Dígale al vigilante que lo que dañe el gato ¡¡¡¡Lo pago yo!!!!”.

Esta respuesta y acción por parte del empresario generó un sinfín de comentarios sobre el cuidado de los animales pero principalmente de los usuarios agradeciendo tanto al vigilante, como el resto del personal; incluso la cuenta oficial de estas tiendas de electrodomésticos se unió a la historia y comentó: “¡Ya dijo el jefe! Obvio aquí los cuidaremos con gusto siempre”.