Esta es la razón por la que nunca debes cortar el pelaje de tu mascota en temporada de calor

Córdoba, Ver.- La segunda Ola de calor que está impactando Veracruz ha generado temperaturas por arriba de los 30°C en algunos municipios de la entidad, incluso en zonas montañosas donde no es considerado un área donde predomine el calor.

Ante ello las corporaciones de Protección Civil de cada región emiten constantemente avisos para evitar que los ciudadanos presenten un golpe de calor que podría dañar órganos vitales e incluso provocar la muerte.

Pero, ¿qué pasa con los animales?, bueno contrario a lo que muchas personas piensan, el pelaje de las mascotas es todo un tema que se debe atender y conocer perfectamente cómo funciona la termorregulación en perros y gatos, principalmente.

La doble capa de pelo de algunos animales funciona como un protector, en el invierno los aísla del frío / Foto: Xiomara Flores | El Sol de Córdoba

Durante las estaciones de Primavera y Verano las altas temperaturas nos llevan a hacer cambios en nuestra imagen, entre ellas los cortes de cabello para sentirnos más frescos; esto no ocurre con los animales, si decides cortar su pelaje podría ser contraproducente.

A diferencia de los humanos, los perros no pueden “refrigerar” su cuerpo a través de la sudoración como lo hacemos nosotros; su método es jadear más de la cuenta, babear en exceso o sudando de sus almohadillas, pero no a través de su piel, por lo que raparles o cortarles el pelo no disminuirá su sensación de calor como se piensa dice la Asociación Británica de Veterinarios.

La doble capa de pelo de algunos animales funciona como un protector, en el invierno los aísla del frío, pero en temporada de calor los protege siempre y cuando su pelaje esté libre de pelo muerto, así que una de las bondades que puedes tener con tu mascota más allá de cortar su pelaje es cepillarlo, desenredarlo y retirar pelo suelto.

En esta imagen te mostramos cómo su pelo funge como una barrera ante la exposición al Sol o la sensación térmica:

Expertos de la Asociación Británica de Veterinarios concluyen que su pelaje es su aliado para la regulación de la temperatura corporal, no obstante hay excepciones y algunas razas necesitan una rutina de corte de pelaje por lo que es simplemente una recomendación para no exponer a tus mascotas a quemaduras por los rayos ultravioleta, enfermedades, golpes de calor y deshidratación.

Contrario a lo que muchas personas piensan, el pelaje de las mascotas es todo un tema que se debe atender y conocer perfectamente cómo funciona la termorregulación/ Foto: Xiomara Flores | El Sol de Córdoba

Recuerda que tu mascota está equipada con herramientas naturales específicas para defenderse del entorno.