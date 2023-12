¿Cuáles son las alertas antes de un infarto? Especialista llaman a atenderse

Loreley Isabel Montejo González, doctora egresada del Instituto Politécnico Nacional en Medicina y encargada del servicio médico, turno matutino de la Cruz Roja Mexicana de la ciudad de Xalapa, compartió puntos importantes para detectar un posible infarto, además de los síntomas que suelen tener las personas que están apunto de padecerlo y cómo podría prevenirse.

En entrevista, la profesional brindó una orientación general a base de lo que está sucediendo en las personas que sufren un infarto. "En México entre el 2020 y 2021 mencionaron que hubo 220 mil casos de infartos y más o menos cómo 177 mil murieron, pero esto fue en base a páginas del gobierno”, destacó.

Además, agregó que en personas jóvenes generalmente se debe al tipo de vida que llevan, principalmente en menores de 35 años, “pero venimos saliendo de una pandemia, estuvimos encerrados mucho tiempo, no hicimos mucho ejercicio, realmente en nuestra forma de vida yo creo que empeoró en muchos casos”, destacó.

Así mismo, puntualizó que el estar encerrados causó estrés, “entonces ahorita que ya podemos salir, pues muchos estamos cargando todo aquello que llevábamos. En estas personas el sedentarismo, el tipo de comida, el estrés de estar encerrados podría ser un punto”, dijo.

Respecto al Covid 19, platicó que podría ser causante de los infartos ya que generó problemas cardíacos a personas que no tenían ese tipo de antecedentes. "Podría decirse que si; no estamos muy acostumbrados a llevar una dieta o ser disciplinados, en muchas cosas podría decirse que sí. Podría decirse que sí aumentó”.

Agregó que en personas jóvenes generalmente se debe al tipo de vida que llevan | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Destacó que en México no hay costumbre de tener un seguimiento anual en chequeo, “y la mayoría de las personas no tienen la costumbre de hacerlo y eso nos puede ayudar. Con el Covid 19 realmente si trajo problemas en las personas que no tenían y empezaron a tenerlos, esas personas que nunca se atendieron. El chequeo anual es sumamente importante para prevenir ese tipo de situaciones", remarcó.

¿Cuáles son las alertas antes de tener un infarto?

Montejo González expresó que en muchas ocasiones antes de tener un infarto comienzan con dolores en pecho, “entonces ese es el más conocido, pero en realidad las personas pueden tener un dolor en pecho, dolor de brazo, irradiar espalda, mandíbula, pueden tener náuseas, sudoración fría y ansiedad, estos son como los síntomas muy característicos de personas que puedan tener un infarto".

Por lo que señaló que la gente debe hacer dieta y ejercicio qué es lo más básico, “en nuestra vida diaria, es aquella que nos va a dar nuestro pase, si vamos a tener una buena calidad de vida cuando seamos adultos mayores o no”, destacó.

Otro punto que destacó es que igualmente un infarto provoca acidez estomacal | Foto ilustrativa: Pixabay

Platicó, que incluso siendo muy jóvenes, “la modalidad de trabajar en línea ha aumentado, entre eso, aumenta el sedentarismo, aumenta la insuficiencia venosa, el comer mal aumenta la cantidad de colesterol que tenemos y nos aumenta las placas ateroscleróticas en los depósitos, por así decirlo, de grasa en los vasos sanguíneos, la mala circulación, entonces como es lo principal, una placa, lo regularmente de colesterol o algún tipo, se nos va el corazón, nos obstruye y es casi la principal causa de muerte", indicó.

Otro punto que destacó es que igualmente un infarto provoca acidez estomacal, “esa sensación como de acidez, muchas personas no se dan cuenta de que están teniendo problemas cardíacos, porque suelen decir que es por gastritis, cuando en realidad su corazón está sufriendo. Por eso es sumamente importante los chequeos anuales".

Tipos de infartos y su clasificación

Detalló que existen diferentes clasificaciones de infarto, por lo que se deben tener en cuenta: “El tipo 1 que es a lo mejor por una debilidad nuestro corazón y se rompa la aorta; el tipo 2 generalmente es por falta de oxigenación, como podría ser en hipertensión arterial; el tipo 3 es el que llamamos infartos fulminantes de personas que van caminando y algo falla y muere".

"El 4 y el 5 es cuando personas ya se sometieron a procesos, entonces eso es importante saberlo, porque podemos darnos cuentas que hay distintos tipos de infartos, de todo eso lo único que nos puede ayudar, es tener una buena vida, hacernos nuestros chequeos y en caso de necesitarlo, acudir a nuestro personal de salud que puede ser médico de cabecera o un especialista”.

Destacó que las personas no tienen esa cultura aquí en México: “Nos han llegado personas desafortunadamente que los trata cualquier otra y no se hicieron caso y entonces es cuando vienen las complicaciones. La mayoría de los infartos tienen una tasa de supervivencia, si sobrevive a la lesión, como de 8 a 10%, la mayoría muere a los primeros tres meses, porque no nos damos cuenta, hay personas que vienen aquí a hacerse estudios y no se dieron cuenta de que ya tuvieron un infarto, porque nunca se cuidaron y nunca se dieron cuenta de eso”.

Destacó que en México no hay costumbre de tener un seguimiento anual en chequeo | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Es por eso que recomienda un chequeo anual, “a menos que se descubra algo, entonces ya tendría que ser cada tres o seis meses, dependiendo, pero es anual”.

“Qué tenemos que tener en un chequeo regular es la biometría hemática, química sanguínea y mínimo el examen general de orina, estos vendrían siendo como los generales para todos. Ya en la mujer tendría que darse la exploración mamaria que puede ser manual, por parte de personal de salud, o puede ser por medio de ultrasonidos si son personas jóvenes debido al tipo de tejido que tiene la glándula mamaria, se puede ver por medio de ultrasonidos si tenemos a alguien de que pueda ser sospechoso y más grande, la mastografía que incluye el papanicolau y la colonoscopia”.

Y agregó: “Eso es como lo mínimo que debe tener el chequeo anual u obviamente si ya vienes de familia que es diabética, hipertensa, tienes familiares que tuvieron cáncer o cosas así, ya se van agregando cada vez más estudios, pero mínimo eso es lo básico", concluyó.