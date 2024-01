Enfermería, una profesión con vocación de servicio y amor: Shantal Mesa

En enfermería falta mayor reconocimiento a la profesión y plazas que den certeza y certidumbre laboral, pero sobre las necesidades está la vocación de servicio y hacer tu trabajo con amor, declara en entrevista Victoria Shantal Mesa Cortés, enfermera del Centro de Alta Especialidad, “Dr. Rafael Lucio” de Xalapa.

A sus 28 años, la originaria de Banderilla destaca ya a nivel nacional por haber recibido la Condecoración Miguel Hidalgo, máxima distinción que otorga el Estado mexicano por relevante servicio desinteresado a la humanidad.

Shan, como es nombrada por quienes la aprecian, fue reconocida por su labor durante la pandemia por Covid-19, cuando sus familiares le decían que renunciara a su trabajo de suplencia, pero ella ya tenía una convicción.

“Para eso estudié, para estar cerca de otras personas, para ayudarlas y al mismo tiempo darles compañía desde el amor”, expresa en entrevista quien labora en el área de pediatría.

Ver la cama vacía de niñas y niños que tuvieron como última estancia un hospital es para ella el mayor desafío, a cambio, dice tener grabadas las sonrisas y las miradas de esperanza, las voces de quienes dicen “ya llegó la enfermera que me gusta que me atienda”, las caritas de quienes sí vuelven a casa.

Sus familiares le decían que renunciara a su trabajo de suplencia, pero ella ya tenía una convicción | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Así como Shan ha tenido momentos en los cuales el llanto ha fluido para confundirse con el agua mientras se baña, comparte tener muchos sueños por cumplir y muchas áreas en las cuales desarrollarse.

Inicialmente, ella pensaba en ser embalsamadora, pues su padre tiene una funeraria, pero a tiempo descubrió que lo suyo era estar con los vivos, platicar con ellos, por eso optó por pedagogía, pero su sitio no estaba allí, le aguardaba la enfermería.

A seis años de desarrollarse profesionalmente, reitera su compromiso de hacer todo desde el corazón. Además de enfermera, es catequista y también ya cumple su sueño de ser docente.

Nombra el valor que se le debe dar sí al médico pero también a la enfermera o enfermero | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

En el Día de la Enfermera y el Enfermero, la profesional de la salud comenta que ella no encontraba antes la definición de vocación de servicio, pero ahora dice saber que es amar a tu familia, amarte a ti mismo y amar tu trabajo.

“Yo amo a Dios y me gusta servirle, y es en el hospital donde he encontrado paz al saber que tengo un propósito, hacer algo por los demás, y aunque hay diferencias en el trabajo, veo la importancia de sobrellevar las situaciones y saber hacer equipo. Mi trabajo me llena al cien por ciento”, declara.

Al ahondar en los pendientes para los profesionales de la enfermería, nombra el valor que se le debe dar sí al médico pero también a la enfermera o enfermero, a la persona de trabajo social, a la de limpieza, porque se trata de un equipo que se complementa.

El Día de la Enfermera y del Enfermero les hacen sentirse valorados y motivados a seguir en un camino de esfuerzo | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

En cuanto a los salarios, menciona que hacen falta plazas y salarios dignos y justos, pues hay quienes solo tienen contratos y así han estado por más de 13 años. Ella aún no tiene plaza y durante seis años ha laborado por las noches.

Al ahondar en la condecoración Miguel Hidalgo, que solo recibieron ella y el médico pozarricense José Efraín Ramos Martínez, dice sentirse contenta porque hubo un jurado de por medio, el cual evaluó que se tratara de profesionales que tuvieran buenos comentarios de los pacientes.

“No sé quiénes hayan sido, pero me hacen creer que algo estoy haciendo bien, además, recibí el apoyo de mi supervisora. Definitivamente, me gusta mi trabajo y estoy haciendo una especialidad en enfermería quirúrgica y después quiero hacer una en pediatría”, declara la joven vestida de blanco, el color de la ropa que identifica a quienes forman parte del sector salud.

¿Pero por qué cree que es importante celebrar el Día de la Enfermera y del Enfermero? Porque comenta que les hacen sentirse valorados y motivados a seguir en un camino de esfuerzo y dedicación a favor de los otros.