Ansiedad, Alzheimer y esquizofrenia, enfermedades que aumentarían en 2043

En mesa académica virtual, expertos de la medicina señalaron la urgencia de rediseñar el sistema de salud ahora desde la prevención y control, pues de seguir como está, en escenario para 2043 prevén un crecimiento en enfermedades renales y mentales.

¿Qué otras enfermedades podrían aumentar en 2043?

Además de ansiedad y depresión, mencionaron el aumento de Alzheimer, demencia senil, esquizofrenia, estrés, soledad, así como enfermedades por adicciones (tabaco, alcohol, drogas, pantallas).

A la lista sumaron secuelas de violencia y accidentes, y las enfermedades relacionadas con el cambio climático, las infecciosas emergentes, las de pandemias y las infecciones resistentes a antibióticos.

Salud ¿Fiebre y manchas rojizas en la piel? Pueden ser síntomas de sarampión, advierte médico

En su participación, el médico Enrique Ruelas, director del Instituto Internacional de Futuros de la Salud, se refirió a 2043, pues será en ese año cuando se cumpla el centenario del sistema contemporáneo de salud en México.

“No hay tiempo que perder, se requieren acciones inmediatas y ver hacia el futuro en un marco lógico con los mejores resultados clínicos y experiencia del paciente, mejor calidad de vida de individuos y comunidades con el menor gasto per cápita”, enfatizó.

Subrayó que no basta con centrarse en la atención médica, sino hablar de “salutogénisis” para promover la salud individual y colectiva, de indicar cómo se puede crear salud en una comunidad.

Ya no basta con saber cómo atender la diabetes, ya no basta con darnos de topes por lo que no se alcanza, sino evitar llegar al problema, apuntó.

Además de ansiedad y depresión, mencionaron el aumento de Alzheimer, demencia senil, esquizofrenia, estrés y soledad | Foto ilustrativa: René Corrales | Diario de Xalapa

Considera que la meta es arribar al 2043 con un sistema de salud basado en valores: desarrollar una estrategia 2025-2043 con análisis comparativo de referencia con otros países relevantes y proponer roles modelo, donde la atención humana sea uno de los valores más importantes.

Lo que sí se debe preservar, indica, es el derecho constitucional a la salud, gratuidad de los servicios de salud, acceso gratuito a medicamentos, vacunación universal, compra consolidada de medicamentos priorizando genéricos, institutos nacionales de salud, el Consejo de Salubridad Nacional y la Cofepris.

Lo expuesto, dijo, es resultado de un congreso internacional previo convocado por El Colegio Nacional, en el cual también se analizó que hay personal sanitario que no sabe qué es la atención humana.

A estas se suman las enfermedades relacionadas con el cambio climático, las infecciosas emergentes, las de pandemias y las infecciones resistentes a antibióticos | Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

Reiteró la necesidad de implementar la “salutogénesis”, sin olvidar la inteligencia artificial ni el desgaste del personal, ni la premisa de que el sistema de salud está lleno de sistemas complejos, cuando el futuro ya no es lineal, como lo fue en el pasado.

El doctor Julio Frenk nombró algunas de las medidas inmediatas como establecer un sistema de compra de medicamentos efectivo y transparente, y aumentar la cobertura de vacunación a los niveles prepandémicos.

Además, implantar un programa de emergencia para revertir el aumento de las muertes maternas, fortalecer el sistema de vigilancia epidemiológica paro aprovechar las lecciones que dejó la pandemia de Covid-19, así como revertir los recortes al presupuesto de la Secretaría de Salud.