¡No todas son malas! Conoce las grasas buenas en la alimentación

Comer grasa en demasía puede resultar en obesidad y sobrepeso, aumentando el riesgo de cardiopatías, derrames cerebrales, diabetes y algunos tipos de cáncer.

El cuerpo necesita grasa para sobrevivir. La grasa, junto con las proteínas y los carbohidratos, proporcionan energía al cuerpo en forma de calorías. También sirve para almacenar calorías adicionales como reserva, mantener la piel y el cabello saludables, así como para ofrecer un efecto aislante en el cuerpo.

¿Qué tipo de grasas son buenas para el cuerpo?

Las grasas no saturadas son grasas “buenas” que se encuentran principalmente en las verduras, frutos secos (almendras, avellanas, nuez, pistaches, etc.), semillas (girasol, chía, lino o linaza, amaranto, sésamo, etc.), y pescado.

Hay dos categorías grandes de grasas buenas: grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas.

Se encuentra en la mayoría de los frutos secos, productos de soja, aceite de oliva, aceite de maní, aceite de canola, aguacates (paltas), atún blanco y salmón.

¿Dónde se encuentran las grasas saturadas?

Las grasas saturadas son las del tipo “malo” y se encuentran en la carne y en otros productos de origen animal, tales como mantequilla o manteca, queso y en toda leche, salvo la leche descremada. Las grasas saturadas también se encuentran de forma líquida en los aceites de palma y de coco. Por ello, estos alimentos se pueden comer para obtener sus beneficios, pero de manera restringida para no perjudicar nuestra salud.

Además, se debe consumir muy poca cantidad de margarina (por tener grasas trans), como bocadillos, productos de panaderías y frituras.

La Asociación Americana del Corazón recomienda reducir las grasas trans. Si se come aproximadamente 2,000 calorías al día, no más de 120 de esas calorías deben provenir de grasas saturadas al día. Eso es aproximadamente 13 gramos de grasas saturadas por día.

Las grasas saturadas son las del tipo “malo” y se encuentran en la carne y en otros productos de origen animal | Foto: Pexels

El especialista en brindar una adecuada alimentación, y en proporcionar planes de alimentación en cada enfermedad, es el nutriólogo.

