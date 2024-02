¿Te dio gripe en esta temporada? Rinovirus es el causante: médico

Boca del Río, Ver.- Si bien al inicio de enero se registró un incremento de enfermedades respiratorias y casos de Covid-19, Marcelo Rodríguez Andrade, director médico corporativo de los Hospitales Covadonga en Veracruz dijo que la tendencia no fue alarmante en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río-Medellín.

Sin embargo, al momento los contagios que más se están dando son por rinovirus, agente causante de los resfriados comunes, tanto en niños como en adultos que se desarrolla en época invernal.

Salud Cambios de clima pueden desencadenar enfermedades respiratorias

“Al inicio del mes de enero, hubo un incremento de enfermedades respiratorias agudas, se hicieron los estudios, algunas pruebas rápidas porque si hubo casos de Covid positivo, pero no hubo una tendencia alarmante para el municipio y la zona conurbada de Veracruz, afortunadamente solo han sido rinovirus que es la enfermedad más común que nos provoca la gripe”, dijo.

Marcelo Rodríguez consideró que la aplicación de las vacunas contra la influenza y el coronavirus funcionaron, porque realmente no habido una ola de casos relevante, aunque lo cierto es que si habido casos positivos, pero ninguno de ellos requirió de hospitalización.

“Yo creo que la implementación de las vacunas tanto de influenza como para Covid ha sido muy buena porque los casos se han podido mantener, no voy a negar que habido positivos, pero afortunadamente no han requerido de hospitalización, todo ha sido de manera ambulatoria y que quiere decir esto, que pueden llevar su tratamiento en casa”.

De acuerdo al médico, el incremento de casos de Covid se registró principalmente en jóvenes de 20 a 35 años, sin embargo reiteró que fueron casos que no comprometieron la salud de los pacientes.

Marcelo Rodríguez consideró que la aplicación de las vacunas contra la influenza y el coronavirus funcionaron | Foto ilustrativa: Pexels

“Afortunadamente y como les digo hubo una buena forma de mantenerlo y nosotros tenemos una comunicación directa con todos los hospitales tanto de Veracruz, Córdoba, Orizaba y siempre los hospitales particulares emitimos información igual que los públicos y también nos estamos informando en tendencia de cómo van sus hospitalizaciones de los pacientes y afortunadamente no habido alza en nuestro hospitales”, dijo.

El entrevistado mencionó que a pesar del escepticismo que hay sobre algunas marcas de las vacunas, refirió que todas sirven pues no hay que olvidar que todas las que se encuentran en el mercado fueron validadas y aprobadas.

El galeno aseguró que no hay por qué alarmarse con el surgimiento de la cepa “Pirola”, pues al final se trata de Covid y el cuerpo humano también la reconoce y las vacunas también dan inmunidad.

Aseguran que no hay por qué alarmarse con el surgimiento de la cepa “Pirola” | Foto ilustrativa: Pexels

Por ello lo ideal es vacunarse y no confiarse, ya que esta medida ha permitido controlar los casos y sus consecuencias. De hecho no se descarta que a muchas personas ya les haya Covid y nunca se enteraron porque ya no se están haciendo la prueba como ocurría al inicio de la pandemia. “Pero tampoco hay que olvidar que la inmunidad que tenemos nosotros, que es esto que a la mayoría incluso nos ha dado Covid, eso quiere decir que nuestro cuerpo ya tiene ese mecanismo de memoria en el cual si te da Covid, ya sabe cómo reconocerlo”.

“Algo importante que siempre menciono, que aunque sea Covid y le pongan un nombre a parte es lo mismo de inicio de Covid, solo que es una cepa diferente, por eso no habido hospitalizaciones y esperemos que así se logre mantener y que no tenga la misma reacción que la tuvo al inicio”, confió.