¡Se descontroló! Se roba semáforo durante festejos por la Copa del Mundo de Argentina [Video]

Sin duda en Argentina la afición al futbol es un estilo de vida y para muestra puedes apreciar los festejos por las calles “pamperas” tras la obtención de la Copa del Mundo Qatar 2022, el recibimiento de los seleccionados fue espectacular, pero a las autoridades se les salió de control, hasta un semáforo se llevaron y lo andaban paseando por las calles.

Todo ocurrió en el predio de Ezeiza rumbo a la capital Buenos Aires, cerca de 5 millones de personas se dieron cita para recibir a sus “héroes” luego de ganar la Copa del Mundo tras 36 años de sequía mundialistas, aderezado con la historia de su máximo exponente en este deporte Lionel Messi, lo que no se puede dejar pasar son los actos de vandálicos.

Se supone que todo ocurrió en la Avenida 9 de julio, desde desnudos, un par de sujetos que se quisieron meter el autobús de la selección y uno cayó al pavimento, la parada del metrobus dejó de funcionar al no contar con las medidas de seguridad necesarias, todo un festejo que muchos recordarán por muchos años.

Existen varios videos de los acontecimientos y gracias a las redes sociales también las autoridades podrán reconocer a todos los implicados en el vandalismo que se desató durante la celebración, sin duda un festejo que se descontroló.

¿Cómo se logró robar un semáforo?

Existen varios videos del hecho, pero te presentamos el primero dónde puedes apreciar el momento justo en el que un sujeto trató de subirse a un semáforo y sólo consiguió derribarlo, lo que se puede apreciar es el golpazo que se metió en el suelo.

El video fue subido a la cuenta de TikTok @facuezequiel81 con sólo un día en esta red social ya alcanzó más de 128 mil reproducciones, cerca de 3 mil 500 me gusta y casi los 500 comentarios entre los que podemos destacar el “bie hechooo jajajajaja” “que pague lo que rompió” “no entiendo esa atracción de subirse en algo tan alto”.

@facuezequiel81 #comodororivadavia #mundial #argentinacampeon ♬ Oh no, oh no, oh no, no no - Hip Hop

Y él no lo logró, pero existen videos donde una mujer logró llegar hasta arriba de una luminaria y ya en la cima, con una bandera de Argentina cubriendo su trasero, se la quitó y se le vio desnuda, mientras los aficionados le aplaudían.

Pero no conforme con el golpazo y haber destruido patrimonio de la ciudad, el sujeto decidio llevarse lo que le había costado tanto esfuerzo tirar, en otro video puedes apreciar como ya tiene el semáforo destruido en la manos y los arrastra por las calles, dicho clip fue subido a la cuenta de twitter @jackwhitenjoyer.

Lo que se puede destacar es la normalidad como lo ven las demás personas, muchos todavía siguen festejando y no le hacen caso, mientras él continúa arrastrando el semáforo hacia un rumbo que desconocemos.