¡Fiesta de XV años se quedó sin invitados! Viralizan invitación y hasta mariachis llegaron

Organizas una fiesta, son los XV años de tu hija, planeas por meses lo que será un evento importante en la vida de la familia, pero llega el día y los invitados te cancelan, sólo tienes dos mesas de todas las que mandaste a poner, todo pinta para un fracaso importante; una hija triste y desconsolada, ¿qué harías?, la creatividad de los veracruzanos no tiene límite, te contamos.

Tras enterarse que la fiesta de XV no iba a contar con todos los invitados de la lista, no sabemos si fue un familiar o uno de los invitados, el que decidió extender la invitación a todos los interesados en pasar una tarde de diversión, así que lo único que tuvo que hacer es abrir su Facebook y hacer la invitación, no tardaron nada en pasar de dos mesas a todo el salón lleno.

Puedes leer también: Cafetería inclusiva en Coscomatepec; Pinky Drinky es un proyecto de mujeres

Fue la usuaria de Facebook Gay Royal, la encargada de postear el mensaje en su cuenta, como un último esfuerzo a ver si podían contar con más invitados, ya que además de la tristeza de la festejada, la inversión de la familia se iba a perder, hablemos del banquete, la música y que pasaría con los regalos, pero todo se resolvió como se resuelve en la actualidad, con las redes sociales.

¿Por qué se hizo viral la invitación a la fiesta de XV años?

Doble Vía ¡Alegría en las calles de Xalapa! Realizan caravana por el Día Nacional del Payaso

Los XV años se le organizaron a la niña de nombre Lisa quien sería la festejada, pero al ver que dieron las 16:00 h y sólo se habían juntado dos mesas de todas las que tenían en el salón que rentaron, comenzar las especulaciones, momentos después comenzaron las cancelaciones, invitados que no pudieron asistir por diversos motivos.

Con preocupación, los que sí llegaron buscaron la manera de evitar que la fiesta se quedara sola, sin gente y con esto que la festejaba se quedara con un feo recuerdo de lo que para muchas es uno de los días más especiales en la vida, pero la creatividad de los veracruzanos no tiene límite, y sólo basto una idea, subirla a Facebook y asunto arreglado.

Puedes ver en el muro de Facebook Gay Royal el siguiente mensaje “quién jala a unos XV años, dejaron solita a la quinceañera NO vinieron sus INVITADOS le cancelaron…solo hay dos mesas ocupadas y no están llenas, si quieren venir” y con eso de dejó llegar toda la gente para que la fiesta pasará de ser algo para el olvido a un festejo que no van a tardar mucho en aplicar en otras fiestas.

INVITADOS DE LUJO

Además, muchas de las personas que llegaron a la fiesta no fueron de “gorra” cómo se le conoce popularmente, algunos llevaron botanas, refrescos, cervezas, comida, conforme fueron llegando le entregaron a los organizadores un detalle como agradecimiento por la invitación al festejo de la quinceañera.

No podemos hacer a un lado el gesto, además de la comida, la fiesta se llenó de música y baile ya que llegaron los mariachis, además de unos chambelanes que ya habían terminado su participación en otros XV años para que la festejada tuviera un festejo para recordar toda su vida.