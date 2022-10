¡De caricatura! Joven se tragó un juguete para perro ¿cómo lo supieron? Empezó a sonar [Video]

La realidad siempre supera a la ficción, dicen, en este caso podría ser verdad ya que un adolescente que radica en Texas tuvo que ser llevados a emergencias debido a que se comió ¡un juguete para perros! Su madre que estaba con él se dio cuenta porque comenzó a chillar justos como el silbato que tenía el juguete.

Como en la actualidad ningún acontecimiento familiar puede pasar desapercibo en redes sociales, Mary Serrano, mamá del joven que fue llevado al hospital, no pudo contener sus ganas y al escuchar como sonaba su hijo a la hora de respirar, tomó la difícil decisión de grabarlo y ¡claro! Para TikTok.

Cabe señalar que el adolescente está, bien ya no tiene el juguete dentro de su cuerpo, es más, fue tan viral el video que hasta medios locales ya lo entrevistaron y se dieron a la tarea de explicar el tipo de juguete que se tragó Jonathan, quien actualmente ya cuenta con más de 60 mil seguidores en TikTok, red social donde se publicó el video que grabó su mamá.

Pero ¿qué paso? ¿Por qué se tragó el juguete?

La historia tuvo como sede la localidad de Montgomery, Texas, Mary Serrano y su hijo Jonathan, estaban jugando en casa, mientras el joven masticaba un silbato que tienen los juguetes para perro, con los cuales hacen ruido cuando los aplastan, todo iba bien hasta el momento en el que su mamá decidió hacerle una broma a su hijo y todo se descontroló.

Al amagar a su hijo con la chancla, porque claro en Estados Unidos también usan chanclas las mamás para poner en cintura a sus hijos, éste se agachó y al ganarle la risa tuvo un momento en que le faltó el aire, acto seguido al recuperar el aliento fue el momento preciso en el que se tragó el juguete.

La madre no dudó ni un momento en llevar a su hijo al hospital, preocupada por lo que había ocurrido, pero no tardó mucho tiempo en pasar de la preocupación a risa y lo dice en el video, ella no lo iba a grabar pero era imposible no grabar a su hijo sonando como juguete para perro cada que respiraba.





♬ original sound - Jonathan Serrano @brownjonathan33 It's ture I almost die





¿Lograron sacarle el silbato?

Efectivamente los médicos del Hospital Regional de Conroe pudieron extraerle el silbato al joven con ayuda de un estetoscopio, primero Jonathan llegó llorando y con los chillidos del juguete dentro de su cuerpo, al salir del hospital se fue con más fama de la que pudo imaginar.

Actualmente su perfil de TikTok cuenta con más de 60 mil seguidores, el video tiene más de 24 millones de reproducciones, cerca de 5 millones de me gusta y más de 27 mil comentarios que van desde los chistes hasta la preocupación por lo que le ocurrió, pero te recordamos que todo está bien.

¿Por qué sabemos que todo está bien? Simple, medios de comunicación se dieron a la tarea de reportear el caso y entrevistar a Mary y Jonathan, en seguida te presentamos el video donde pasan la entrevista y te enseñan cuál es el tipo de silbato que se había tragado el joven.