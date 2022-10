¡En Foro Boca! Anuncian concierto de Rock en tu idioma Sinfónico; los precios

Veracruz, Ver.- El próximo 25 de noviembre se llevará a cabo el concierto “Rock en tu idioma Sinfónico” en el Foro Boca a las 20:00 horas. El encargado de hacer la presentación fue el exbajista de Caifanes, Sabo Romo, quien invitó a ser partícipes de este espectáculo que en los últimos cinco años se ha presentado en varias ciudades del país.

Se trata de un concepto musical que realizará la Orquesta Filarmónica de Boca del Río-Veracruz con exponentes del rock en español. Esta presentación ofrecerá nuevas versiones de canciones que se han vuelto himnos de diferentes generaciones. “Escucharemos canciones clásicas del rock en español de una manera diferente”, dijo en rueda de prensa.

¿Quiénes estarán en concierto Rock en tu Idioma?

El show contará con la presencia de figuras icónicas como: Hector Quijada (La Lupita), Piro Pendás (Ritmo Peligroso), Cecilia Toussaint, Ugo Rodríguez (Azul Violeta), Leoncio Lara (Bon y los Enemigos del Silencio), Sergio Santacruz y Humberto Calderón (Neón), Arturo Ybarra (Rostros Ocultos), Chikis Amaro y María Barracuda (Jotdog).

Todos bajo la dirección del maestro Humberto López y la Orquesta Filarmónica de Boca del Río, Veracruz.

Sabo Romo resaltó la fusión de estos dos géneros musicales que se acercarán a los veracruzanos en un espectáculo en vivo. “Invitar al público a algo diferente, sabes, no pensar necesariamente que el tema de la Orquesta o de lo Sinfónico, o la música clásica le quita peso al rock and roll, o viceversa, que el rock and roll le puede quitar peso a una interpretación magnífica de músicos de primer nivel, es una fusión que nos parece que logra emocionar de muchas formas y desde diferentes trincheras", comenta.

¿Cuánto costarán los boletos de Rock en tu Idioma en Veracruz?

El show “Rock en tu idioma” se ha realizado con éxito en los últimos años y se ajusta de acuerdo con las agendas de los artistas que participan. Los boletos están disponibles en: foroticket.mx.

El precio del Coro lateral es de $1090 pesos; Luneta alta, $2073; Luneta baja, $2250; Palco, $2073; Platea alta y baja es $1318.