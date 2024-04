¡Prepárate! Segunda Rumbata del Carnaval será este sábado, va ruta

Veracruz, Ver.- La promoción del Carnaval 2024 continuará este sábado 6 de abril con la realización de la segunda Rumbata para aprovechar la última semana del periodo vacacional de Semana Santa confirmó el Comité de Carnaval.

¿Dónde se hará la segunda Rumbata del Carnaval de Veracruz 2024?

Esta segunda Rumbata será más hacía el centro de la ciudad para promover la fiesta con el turismo que visita el Centro Histórico, la zona del Malecón y una parte de la playa.

El recorrido iniciará a las 11:00 de la mañana en la calle Comodoro Manuel Azueta, frente al hotel Mar y Tierra y continuará hasta La Plaza del Magisterio, muy cerca del muro de pescadores.

Con este evento se promociona la fiesta más importante del estado entre el turismo que visita Veracruz durante este periodo vacacional de Semana Santa a fin de atraer su atención e invitarlos que regresen en los meses de junio y julio a disfrutar de la fiesta de la carne.

Primera Rumbata del Carnaval

Cabe destacar que el pasado sábado 30 de marzo se realizó la primera Rumbata de Carnaval que inició en la playa Martí hasta la zona de Villa del Mar, concluyendo frente al Aquarium del Puerto de Veracruz.

En el evento se contó con la participación de las Bastoneras de Alejandra; la Escuela de samba tradiciones de Brasil; integrantes de la Corte Real; la Academia de Danza Yoza; Batucada Nuevo Horizonte; Comparsa Los Elegantes del barrio de la Huaca; Bastoneras Estilos Liliana; Batucada Emperatriz.

Con este evento se promociona la fiesta más importante del estado entre el turismo que visita Veracruz | Foto ilustrativa: Alberto Roa / Cuartoscuro.com

Así como exreyes, exprincesas y los exreyes infantiles que encabezaron la fiesta en el 2023, Daniela y Patricio.

En las Rumbatas no se usan carros alegóricos por lo que no se ve afectada la circulación vehicular y se cuenta con el apoyo de la dirección de Tránsito Municipal para vigilar que no haya ningún incidente.

La edición 100 del Carnaval de Veracruz 2024 se llevará a cabo del 26 de junio al 2 de julio y la soberana de esta fiesta será la cantante Yuri quien es originaria de Veracruz y fue invitada por el comité de Carnaval a petición de los ciudadanos que querían una jarocha que representará las fiestas.