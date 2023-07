¿Ya verificaste tú coche? Te damos fechas y costo del trámite

En el estado de Veracruz la verificación vehicular se realiza, de manera obligatoria, dos veces al año, las fechas para que lleves tu vehículo a los verificentros autorizados depende del número de terminación que tienen tus placas, recuerda que existen tres tipos de verificaciones, además de tres tipos de constancias que te pueden entregar.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Historia (Inegi) en Veracruz el parque vehicular que se tiene registrado, hasta el año 2021, es de más de 2 millones de vehículos de los cuales todos tiene que ir a los centros de verificación para su evaluación correspondiente, cabe resaltar que es ¡el séptimo lugar en México con el mayor número de vehículos registrados!

Verificación Vehicular 2023: Cuáles son las fechas para verificar mi auto

Los periodos de verificación se miden por semestre, si bien no hay une fecha exacta, todo se mide de acuerdo al número de terminación de la placa que tengas, lo seguro es que la evaluación se debe realizar obligatoriamente dos veces al año, es decir cada seis meses debes llevar tu vehículo a revisar, te dejamos los periodos de verificación de acuerdo a tus placas:

Engomado Placas Periodo 1 Periodo 2

Amarillo 5 y 6 Enero – Febrero Julio – Agosto

Rosa 7 y 8 Febrero – Marzo Agosto – Septiembre

Rojo 3 y 4 Marzo – Abril Septiembre – Octubre

Verde 1 y 2 Abril – Mayo Octubre – Noviembre

Azul 9 y 0 Mayo – Junio Noviembre – Diciembre

Verificación Vehicular 2023: Tipos de constancias que te pueden emitir en el verificentro

Ahora que ya sabes cuáles son los periodos en los que te toca realizar la verificación de tu vehículo, te contamos que puedes recibir una de las tres constancias que existen en el país, que son Dinámico Estatal, Estatal y Rechazo, a continuación te vamos a contar de qué se trata cada constancia que te pueden emitir al terminar tu verificación:

Tipo “DE” (Dinámico Estatal) | La constancia se emitirá a los vehículos que usan gasolina como combustible cuyas emisiones registradas sean iguales o inferiores a los límites máximo permisibles establecidos por la Norma Oficial Mexicana; lo mismo ocurre con los vehículos que usan gas natural, gas licuado de petróleo u otro combustible alterno.

Tipo “E” (Estatal) | Para conseguir esta constancia existen dos formas: Los vehículos a gasolina que por especificaciones del fabricante no puedan ser sometidos a una prueba dinámica por seguridad y para evitar algún daño, además de automóviles extranjeros emplacados en Veracruz, cuyas emisiones no rebasen los límites máximos.

La otra se emite a los vehículos que utilicen diésel como combustible cuyo resultado de la prueba de opacidad no rebase los límites máximos permisibles.

No aprobación (Rechazo) | Para que tu vehículo sea rechazado es no pasar la evaluación del sistema de escape o cualquiera de los componentes de control de emisiones del vehículo: tapón del tanque de almacenamiento de combustible, bayoneta de aceita, tapón de aceite, portafiltro de aire y tubo de escape para motores ciclo Otto y gobernador en caso de unidades de Diésel.

Además de No aprobar la revisión visual de humo, rebasar los límites máximos establecidos o no pasar cualquieras de las evaluaciones establecidas en las Normas Oficiales Mexicanas, pero no te preocupes, podrás realizar la verificación las veces que sean necesarias hasta lograr conseguir la aprobación.

En caso que tu vehículo se nuevo de agencia o usado, pero que se registre por primera vez en el Estado de Veracruz, tendrás un periodo máximo de 60 días naturales para realizar la verificación, cabe mencionar que el tiempo inicia en el momento que se emite la nueva tarjeta de circulación al vehículo.

Verificación Vehicular 2023: Cuánto cuesta verificar mi vehículo

Si bien el costo por verificar tu vehículo puede variar ya que los verificentros o centros de verificación se rigen por el Código de Derechos para el Estado de Veracruz, costo que se debe establecer justo antes de iniciar la prueba de verificación, en lo que refiere al primer semestre del 2023, el costo aproximado era de 436 pesos.