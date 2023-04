¡Afición de lujo! Fanáticos de los Tiburones Rojos ayudan a pintar el logo del equipo en el estadio

¿Cuál fue tu mejor momento en el estadio Luis “Pirata” Fuente? ¿Eras aficionado de los Tiburones Rojos de Veracruz? Sólo dos preguntas de las muchas que nos podemos hacer luego de ver el gesto que tuvieron unos AFICIONADOS a los “escualos” al visitar las instalaciones del equipo jarocho, las cuales estás por remodelar, pero ya no llevarán el mismo nombre y logo.

Fue en el torneo Apertura de la Liga MX 2019 cuando la Federación Mexicana de Futbol daba la noticia que rompería el corazón de miles de veracruzanos, al confirmarse aquel 3 de diciembre que los Tiburones Rojos de Veracruz quedaban desafiliados y por lo tanto ya no podría competir más bajos los lineamientos del futbol mexicano.

Cabe mencionar que resultado de aquel “pleito” que tuvieron los directivos de la federación y Fidel Kuri, el dueños del equipo jarocho terminó en la cárcel, pero todos los aficionados escualos no perdieron la fe y se mantuvieron alertas de cualquier noticia que surgiera del posible regreso de los Tiburones.

Noticia que éste año llegó, primero en el Gobierno de Veracruz confirmaron la remodelación del estadio Luis “Pirata” Fuente, y junto, pero no revuelto, también se daba del conocimiento público que Fidel Kuri salía de la cárcel, sin duda era como “Navidad” para los fanáticos del “Tibu” que se veían de nuevo en el estadio coreando las porras del equipo.

Aunque no se ha hecho oficial el regreso de los jarochos, ya se confirmó que el nombre Tiburones Rojos de Veracruz no se va a utilizar, una dura noticia para la afición, es decir habrá equipo profesional en Veracruz, pero no llevará, hasta el momento, el nombre de Tiburones Rojos, ya que debido a declaraciones oficiales éste pertenece al empresario orizabeño.

Usted se preguntará, ¿a qué vienes todo él relato? Éste resumen se lo presentamos ya que es parte de la historia actual del equipo, la cual parece sólo importarle a los aficionados ya que algunos de ellos, mostrando que el amor por el equipo sigue vigente, visitaron las instalaciones del estadio y le hicieron un detalle a la historia del equipo.

Aficionado le dan una manita de gato a barda del “Pirata” Fuente

Así es, justo como te lo mencionamos al principio de la nota, el amor por los Tiburones Rojos parecer no desaparecer y para muestra te presentamos algunas fotos que publicaron en las redes sociales del equipo en las que se ve a varias personas pintando una de las bardas y retocando el escudo del equipo, el cual podría dejar de utilizarse en ese inmueble.

Con el mensaje “Hay recuerdo que nunca se borran y personas que nunca olvidan. Que bonito es tener una afición así” y la publicación alcanzó más de tres mil reacciones, además de contar con varios comentarios de aficionados que mostraron su tristeza por creer que los Tiburones Rojos ya sólo será un lindo recuerdo, lo que no podemos dejar pasar es su afición ¡un ejemplo a seguir!

Entre los comentarios que podemos leer están “así es y el puerto jarocho siempre será recordado por sus Tiburones Rojos” “De Tiburones Rojos de Veracruz para toda la vida” “Se extraña mucho al Veracruz. Saludo de un atlantista” “Tiburones de corazón” “Veo muy difícil que regresen, yo digo que ya quedo como un buen recuerdo, hasta ahí” entre muchos más, pero ¿tú qué crees? Regresarán los escualos o la historia se acabó en el 2019.