¡Como se llame! Deportistas celebran regreso de futbol profesional a Veracruz

Deportistas ven con buenos ojos el regreso del futbol profesional al Luis “Pirata” Fuente con el nuevo equipo que anunció José Luis Lima Franco, titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).

El conjunto, con nombre por definir, participará en la Liga Expansión y casi es un hecho que a mediados del año inicie entrenamiento en el “Pirata”, inmueble que se encuentra actualmente en reparación. Luego de la noticia los xalapeños se ven nuevamente en el estadio apoyando al equipo jarocho del que esperan ver a jugadores importantes y elementos nacidos en la entidad.

¿Se pierde identidad sin el nombre de Tiburones?

Teodoro Cortés Zárate, el “Yoyo” que jugó con Tiburones Rojos del Veracruz en la temporada 82-83 y 83-84, atinó a decir que al no estar el Tiburón Rojo, “obviamente se pierde identidad, porque ya más de medio siglo con ese nombre, obviamente sí hay algo de pérdida de identidad”, comentó.

Sin embargo dice: “Lo importante es que regrese el profesional, llámese como se llame, pero tienen que buscar un nombre con el que la gente se identifique”, detalló.

Carlos Alberto Luna, Francisco Hernández y Elfego Oropeza hablan sobre el regreso del Tiburón... o los Bucaneros | Foto: Luis Hernández | Diario de Xalapa

Respecto a los nombres surgidos en redes sociales, como Bucaneros o Mantarrayas, dijo: “Como que no me late mucho, porque es algo de piratas, y Mantarrayas, tampoco, puede ser con algo que tenga que ver con los escualos, algo similar a los Tiburones. Recomiendo que busquen un nombre con más fuerza para que no se pierda tanto la identidad de los Tiburones Rojos”, dijo.

Y agregó: “Es obvio que la identidad es Tiburones Rojos, al no estar, sí se perderá esa popularidad del equipo, porque es empezar de cero con nuevo nombre, entonces tienen que buscar que sea pegajoso para que no se resienta tanto esa pérdida”, explicó.

Puntualizó que sería bueno preguntarle a la gente qué nombre es correcto "y lo ideal que se haga en el puerto, donde se concentra más la afición a los Tiburones Rojos”, concluyó.

Es más importante que el equipo regrese

El experimentado exprofesional que fue parte del equipo Tiburones Rojos en la era de Tomás Boy, Paulino Olmos Mendoza, desde la USBI expresó que esto provocará un cierto descontento a la afición, “pero a final de cuentas vamos aceptarlo, porque lo que queremos es que el futbol profesional regrese al Estado de Veracruz”.

Y agregó: “El mítico Luis “Pirata” Fuente se va llenar, se llame como se llame el nuevo equipo, ese es un hecho, nos puede parecer bien o mal la idea que le cambien nombre, pero la gente va a estar ahí, es cosa de que nos acostumbremos”.

Además dijo: “Lo importante es que el futbol regrese, con eso estaremos contentos, no importa, aunque desafortunadamente la gente estaba identificada con los Tiburones por ser de antaño el nombre, pero lo que quieren es futbol.

A final de cuentas será un proceso que debemos asimilar poco a poco, así se llamen Bucaneros o Mantarrayas, ahí estaremos primero Dios apoyando al equipo

Paulino Olmos y Elizabeth Flores declararon sobre el regreso del futbol profesional a Veracruz | Foto: Luis Hernánez

¿Otro nombre es un cambio evolutivo?

El árbitro de la Liga Universitaria y del CEM, Carlos Alberto Luna Rivera con 10 años de experiencia como juez, expresó que le gustaría que los Tiburones Rojos regresen por ser un equipo histórico a nivel nacional y por tener al máximo representante, Luis “Pirata” de la Fuente, futbolista que estuvo en Europa.

“Esto, sería más que perderse la identidad, es un cambio de ciclo, lo hemos visto en otros equipos a lo largo de la historia, un ejemplo, Necaxa que fue llamado Hidro Rayos, Luz y Fuerza, entonces más que nada es un cambio evolutivo”, comentó.

Indicó que el nombre Tiburones Rojos siempre existirá en la historia del futbol, “como te dije, lo veo como un cambio de transición, porque siempre que mencionen el futbol de Veracruz, saldrá el nombre de Tiburones Rojos que siempre serán el estandarte pese a no estar dentro del futbol como tal, van a seguir representando a nuestro Estado. El futbol veracruzano siempre se representará con los Tiburones”.

Afición nunca dejará de apoyar, confirman

Mientras observaba un partido de futbol en UDU del equipo Santuario, Elizabeth Flores opinó del nuevo equipo.

“La identidad del futbol en Veracruz no se pierde, como futboleros de corazón, el puerto y Xalapa, somos futboleros, la afición a este deporte nunca se quita, la verdad el nombre qué lleve ahí estaremos, siempre y cuando no nos fallen, porque eso duele mucho y más que las autoridades se aprovechen siempre”, dijo.

Comentó que siempre apoyará al Tiburón en las buenas y en las malas, “porque los verdaderos aficionados así somos y si ellos nos dan la confianza en que saldrán las cosas bien de que no habrá corrupción, el equipo que llegue tendrá nuestro apoyo. Nosotros somos Tiburones y siempre será así”.





Será nueva generación y nuevo equipo: Heladio

El exfutbolista profesional y destacado en el amateur, Heladio del Juncal en tono seguro dijo que “en sí la esencia es el futbol, pero el nombre llama mucho, Tiburones Rojos es una identidad que todos estamos relacionados y encontrados con el nombre y el equipo, para mí será factor que sí afecte por el nombre”, platicó.

“El nuevo equipo de Tiburones no tendrá nada, porque será de nueva creación y por lo mismo será nueva generación, entonces será completamente nuevo. Sin embargo, veo positivo que regrese el futbol profesional porque hace mucha falta el futbol de Primera División en el Estado”.

“Hay muchos jóvenes que andan muy bien con potencia y necesitan descargar todo esto en un equipo profesional que los valore. Ojalá trabajen con gente de aquí del Estado de Veracruz. Sé que hay que trabajar mucho, pero espero no caigan en los extranjeros o gente ya quemada. Por eso puntualizó que deben ser jugadores del estado”.

"No importa el nombre con tal de promover el deporte"

Don Francisco Hernández Rodríguez, jugador del equipo Soccer en la categoría Oro “A”, expresó que el nombre de Tiburones tiene arraigo que viene de mucho tiempo atrás y los identifica como futboleros con el equipo.

“Y si no se puede utilizar el nombre de Tiburones, no importa, con tal de que exista otro equipo de futbol promoviendo el deporte, está bien. Para mí esto es positivo, además hay muchos jóvenes y como juventud no están tan comprometidos con los escualos, se adaptarán rápido, los que sentiremos el cambio somos los antiguos, porque tenemos el nombre de los Tiburones arraigados”.

Elfego Oropeza Morales, en una sección de la Unidad Deportiva compartió su sentir del nuevo equipo: “Para mí, sí se pierde la identidad es como si le cambiaran de nombre a las Chivas. La identidad del Tiburón siempre será el Tiburón, por eso creo que se debe luchar bastante para que se conserve el nombre de Tiburones”.

“El nuevo equipo, eso será un nuevo equipo, no Tiburones, es como alguien pone una tienda deberá trabajar para aclientarse. Por eso digo no es justo, deberán trabajar fuerte los empresarios y el Gobierno para recuperar el nombre de Tiburones Rojos por tradición. El nuevo equipo como lo dije, es nuevo no es Tiburones”, cerró.