Con miembro gigante en su tumba homenajean a abuelita en Veracruz

La imagen de un miembro gigante sobre una tumba ha dado la vuelta al mundo. Es la estatua que se mandó a hacer como tributo a Doña Cata en Misantla.

La adulta mayor pidió a su familia que se le colocara en el cementerio cuando muriera, debido a que ella en vida le guardaba total respeto al órgano masculino.

En sus palabras, dicen sus parientes, llamaba a la gente a respetar y darle la importancia que merece como un generador de placer. La figura, que se encuentra en el panteón de la comunidad Ignacio Zaragoza de Misantla, fue realizada por el escultor Isidro Lavoignet, quien ha creado una obra bastante real y ha impactado a muchas personas debido al tabú que puede ejercer la sexualidad.

En las fotos que han circulado en las redes sociales se ve a la familia sonriente y develando la obra escultórica en la tumba de doña Cata.

¿Dónde puedo hallar la escultura de Doña Cata?

Here's the moment that Doña Cata's 600 pound cock and balls statue was unveiled on her grave. #BVE pic.twitter.com/glP1ZK1QYY — Nathaniel Janowitz (@ngjanowitz) July 28, 2022

La comunidad Ignacio Zaragoza tiene alrededor de 700 habitantes y forma parte del municipio Misantla en Veracruz. De la cabecera se halla a 11.4 kilómetros, dirección sudoeste. Además la localidad también es conocida por el nombre “El Chorro”.