¡Fallaron! Redes sociales presentaron problemas a nivel mundial, te contamos

¿Cómo saber cuándo las redes sociales fallan? No es tan complicado como parece, sólo debes estar atento a todos los reclamos de los usuarios y creadores de contenido, así ocurrió esta semana a nivel mundial, los problemas comenzaron con Twitter, Instagram y Facebook (Meta), las cuales presentaban dificultades a la hora de tratar de subir contenido.

Algunos reportes sitúan que fue el miércoles 8 de febrero cuando comenzaron los problemas en Meta, Instagram y Twitter, al momento ya se pudieron solucionar las dificultades en Instagram y Twitter, pero los usuarios de Meta continúan con dificultades a la hora de subir información a la plataforma de contenidos y al momento el titular de la compañía no se ha pronunciado al respecto.

Puedes leer también: Hay amplia oferta en redes, pero persiste analfabetismo digital

Fue gracias a la plataforma Downdetector que se dio a conocer que los reportes comenzaron la tarde del miércoles 8 de febrero con Instagram, cerca de las 13:30 horas fue que los datos comenzaron a llegar, al principio fueron 500 quejas pero todo subió un par de horas después hasta llegar a las 7 mil quejas.

Aunque horas después las quejas bajaron, los problemas continuaron en Instagram ya que seguían presentándose quejas por fallas en el servicio, de los cuales cerca del 80% se registraron en Instagram, actualmente ya bajaron los reportes de fallas en la plataforma, entre los datos que te podemos proporcionar es que las fallas que se más se reportan es en la aplicación.

Doble Vía ¿Querías a Chumel Torres en Xalapa? Le negaron permiso y Ahued respondió

¿Cuáles fueron las fallas que presentaron las redes sociales durante la semana?

De acuerdo al portal Downdetector, las fallas que los usuarios pueden reportar son el servicio del sitio en internet, la aplicación en el celular o el servicio de conexión, por ejemplo, los problemas con Facebook comenzaron el mismo día en punto de las 15:00 horas, fueron más de seis mil quejas reportadas que fueron aumentando hasta llegar a 16 mil.

La mayoría de las quejas que llegaron al sitio web se trataban justamente de problemas con la versión de escritorio de Facebook en un 61%, es decir al tratar de ocuparle en una computadora, mientras que el 34% restante reportó falles en la aplicación del celular.

Cabe señalar que entre las fallas más comunes que se reportaron están:

Problemas con el sitio web

Fallas en el uso de la aplicación

Fallas con la conexión al servidor

Twitter: más que una falla en el sistema

A estos problemas se les unió Twitter, las fallas comenzaron a reportarse desde las 15:30 horas, comenzaron con 4 mil hasta llegar a las 9 mil quejas, el 60% de los usuarios reportó fallas en la aplicación, mientras que el resto se quejaba de problemas en la versión de escritorio.

Pero eso no es todo, durante la semana comenzaron a circular tweets de la cuenta @TwitterDev en la cual se manejan supuestos lineamientos que se van a comenzar a manejar en esta plataforma, por ejemplo, la publicación de cierto número de tweets gratis al día, al rebasar ese número ya se cobraría una cuota.





We have been busy with some updates to the Twitter API so you can continue to build and innovate with us.



We’re excited to announce an extension of the current free Twitter API access through February 13. Here’s what we’re shipping then 🧵 — Twitter Dev (@TwitterDev) February 8, 2023





En el hilo que presentó la cuenta, que cuenta con la palomita de verificación, se mencionó lo siguiente:

“Hemos estado ocupados con algunas actualizaciones de la API de Twitter para que puedas seguir construyendo e innovando con nosotros.

Nos complace anunciar una extensión del actual acceso gratuito a la API de Twitter hasta el 13 de febrero. Esto es lo que enviaremos entonces"

Los reportes llegaron de Canadá, Estados Unidos, México, España y Reino Unido, por citar algunos ejemplos, pero al momento que realizamos ésta nota, las quejas en el sitio bajaron, pero siguen los problemas con Facebook (Meta).

Si quieres ver las estadísticas de los reportes de fallas puedes ingresar al sitio Downdetector