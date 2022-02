Mamá fit lleva a su hijo a la escuela luciendo espectacular y despierta envidias

Su nombre es Vanessa Medina, es una modelo fitness de Bolivia de cuerpo escultural, que despertó la envidia de varias madres de familia de la escuela de su hijo, luego de que acudiera a dejarlo vestida por una diminuta prenda deportiva.

Los comentarios de parte de las cibernautas expresando su admiración no se hicieron esperar, y hubo quienes le pidieron compartir sus rutinas de ejercicio y la dieta que sigue para lucir sensacional.

"Divina !!! Hay que admirar el esfuerzo y dedicación que le das a tu cuerpo y a tu hijo al mismo tiempo.. la gente habla de envidiosa! Seguí adelante". Escribió un comentario.

"Vanesita Medina eres una mujer muy linda y a algunas personas les genera envidia, la solución es no prestarle atención a comentarios mal intencionados sigue tu vida a tu manera y listo te cuidas un abrazo". Escribía otra persona.

Una de las madres grabó en video a una rubia de cuerpo escultural que vestía ropa deportiva sexy: corta, ajustada y con la espalda descubierta, quien había acudido a dejar a su hijo a un colegio de Santa Cruz de la Sierra; la mujer que graba expresa, entre otras cosas, la frase: “por gente como esa me dan ganas de cambiar a mi hijo de colegio, que asco”.

La mujer en cuestión baja del auto con su pequeño, le carga la mochila, lo toma de la mano y lo lleva hacia la puerta del plantel escolar. El video fue difundido en redes sociales y rápidamente se vitalizó; y aunque hubo comentarios criticando el atuendo de la mujer, su figura fue de lo más comentado, en donde miles de mujeres le expresaban su admiración, al tiempo que le pedían su dieta y rutina de entrenamiento para lucir espectacular; la mujer que subió las imágenes criticando, fue quien se llevó la peor parte, pues se ganó el repudio de los cibernautas.

¿Quién es la mujer del video?

Luego de vitalizadas las imágenes, la protagonista apareció. Se trata de Vanessa Medina, fisicoculturista, abogada y modelo fitness, quien expresó a través de su cuenta de Facebook: "Quería manifestarme dando las gracias a todas las personas que me hicieron llegar su apoyo mediante mensajitos, muestra de cariño y aprecio con palabras tan lindas, defendiéndome en redes sociales por el video que se hizo viral con mal designio hacia mi persona, que esa madre hizo queriendo denigrarme, expresándose con tal desprecio hacia mí y exponiendo a mi hijito de 4 años sin saber que eso es delito.

Sus planes no salieron como hubiera querido, tuvo las peores intenciones al subirlo y exponerme y referirse así hacia mí. Pero este post no es para hablar de esa mujer, es para agradecerle a todas esas personitas que estuvieron a mi lado, mi bella familia, amigos y personas que no me conocen me demostraron su apoyo y personas que subieron fotos, videos, imágenes mías diciéndome cosas que me hicieron llenar los ojos de lágrimas de felicidad, supe que hay más personas buenas, empáticas y con amor en sus corazones. Soy una Mami Fit que trabaja y cuido a mi hijito con todo el amor del mundo (…)”.

Su hermana la defiende

Por su parte, Sarah Medina, quien es hermana de la Miss Fitness, respondió a las críticas vertidas en contra de su hermana, por el hecho de acudir en ropa deportiva a buscar a su hijo al colegio, tachando de envidiosa a la mujer que grabó y tomó fotos a su hermana.

“Solo puedo decir al que obra mal le va mal. Todo en la vida vuelve. Al que actúa con maldad , tarde o temprano asume las consecuencias de sus actos. Sabías que la ropa no te hace mejor o peor persona, lo que llevas dentro en el corazón y tus actos si te definen en realidad...Porque de la abundancia del corazón habla la boca….”, expresó.





Publicado originalmente en El Heraldo de Tabasco