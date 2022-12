¡Salió bravo! Sujetos intentan golpear a taxista y se llevaron una sorpresa [Video]

Eres de los que vas en tu carro gritándole a los conductores y tratando de pelear a la más mínima provocación, te recomendamos que mejor lo pienses dos veces antes de meterte con personas que no conoces, uno nunca sabe quién está detrás del volante, por lo que buscar provocarlo no es una opción inteligente, sino nos creen les presentamos la siguiente información.

Un usuario de Facebook @AlejandroHernández subió a sus redes el video donde capta el momento justo donde el chofer de una camioneta insulta al conductor de lo que creemos es un taxi, al cual no le pareció nada lo que le dijeron y no tardo ni un instante en bajarse del automóvil y retar a golpes a la personas que lo insultó.

Cabe señalar que sólo se capta el momento cuando ya comienzan a pelear, pero no sabemos qué fue lo que detonó el conflicto, ya que en esta época decembrina con el estrés de las fiestas, el tráfico de la ciudad y tenemos que aceptarlo, cada cafre que te puedes topar, es razón suficiente para perder la paciencia, aunque repetimos, piénsalo dos veces antes de buscar pleito.

De acuerdo a varios usuarios esto ocurrió en el bulevar Independencia de Torreón, Coahuila, justo en la intersección de la calle Feliciano Cobian, en el carril que te lleva a la calle Comonfort, en ese lugar y en ese momento, comenzaron los problemas entre el taxista y el conductor de la camioneta.

Taxista casi noquea a conductor de camioneta y de paso tunde al acompañante

Si escuchas el video podrás darte cuenta que el chofer de la camioneta se bajó e insultó al joven que estaba dentro de lo que creemos es un taxi, el insulto no te lo podemos platicar, pero si te podemos contar que fue tan grave que el joven no tardo nado en, como dicen en el barrio, cantarle el tiro a la persona que emitió el improperio.

Recuerden que más vale mañana que fuerza, ¿por qué lo decimos? Al bajarse del taxi, el chofer de la camioneta vio que su “rival” era de estatura más baja que la de él, por tal motivo sin dudarlo le aceptó la pelea, a lo lejos se escucha una torreta, desconocemos si era la policía, pero eso no impidió que comenzaron la contienda.

El combate no duró ni un minuto, el sujeto que estaba rapado y alto, se confió y pensó que el taxista por estas más bajo no le iba a entrar, pero craso error, sólo se le acercó al joven y comenzaron a volar los golpe, cabe señalar que el del taxi se ve que nos es su primer rodeo, por lo que no tardó nada en dejar fuera de combate a su rival.

Al ver que su compañero estaba siendo dominado por el taxista, el otro sujeto corrió a apoyarlo, pero lejos de intimidarse el taxista como buen peleador lo invitó a participar, algo así como “ven para acá que aquí te atiendo” y luego de ver la confianza que tenía el joven, mejor optaron por regresar a su camioneta y emprender la graciosa huida.

Ya con la “cola entre las patas” los de la camioneta huyeron del lugar, pero no contaban con que alguien entre el “público” iba a grabar la pelea que dejó mal parado al chofer de la pickup y como puedes saber, el video quedará para la posteridad.