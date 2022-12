Xalapa: recuento anual 2022, ¿qué fue lo más relevante en enero y febrero?

Comenzamos con el tradicional recuento anual de las notas más vistas en Diario de Xalapa, desde política hasta notas virales, pasando por el regreso a la actividad tras una Pandemia que todavía sigue activa, hasta llegar al pago del adeudo que se tuvo con los docentes, pasando por el Carnaval de Veracruz 2022 y las obras de remodelación en la calles de Xalapa.

No te vamos a dar toda la información de golpe, con calma, te vamos a dividir las tres notas más vistas de cada mes, lo haremos por partes, vamos a iniciar con lo más visto en los meses de enero y febrero, y así sucesivamente hasta llegar a diciembre.

Además del regreso a clases presenciales, se tuvieron malas noticias para algunos empresarios, negocios tradicionales en la ciudad no aguantaron el encierro y tuvieron que cerrar, aunado a pérdidas en el ambiente musical y gastronómico de Xalapa, diversos acontecimientos que ahora, a la distancia, parecen lejanos aunque en su momento fueron trascendentales.

¿Qué fue lo más visto en Xalapa durante enero y febrero del 2022?

Primero nos vamos con el inicio de año, los dos primeros meses, con los que tratas de cumplir todos tus propósitos en lo que vas midiendo, cómo te irá el resto del año.

ENERO

El año comenzaba con la pregunta ¿se regresará a la clases presenciales? Y el organismo más informado al respecto no era otro que la Secretaría de Educación en Veracruz (SEV), el titular del organismo tuvo a salir a desmentir los rumores que se generaron en redes sociales para confirmar que sí, las clases presenciales regresaban el lunes 3 de enero y de ahí a la fecha todo sigue su marcha, ¿quieres leer la nota? Acá te la dejamos.

Zenyazen Escobar García confirma que no ha habido modificación alguna en la fecha de regreso a clases/Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Pese al regreso a clases presenciales que anunciaba la Secretaría de Educación en Veracruz, autoridades del Ayuntamiento de Xalapa todavía no definían el posible regreso a la “normalidad”, en sí enero todavía dejaba destellos de un semáforo epidemiológico que no terminaba por llegar a luz verde; todo estaba en suspenso, pero la idea era no volver a detener la economía local, ¿más información? Checa la nota.

Ricardo Ahued Bardahuil explica que si quisiera ganar dinero no sería presidente municipal | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

En el regreso a clases presenciales, no se pudo evitar el 100%, comenzaron a registrarse casos de Covid-19 en algunas escuelas capitalinas, la Carlos A. Carrillo fue una de las primeras, pese a los casos registrados en la SEV pidieron no suspender clases y mejor aumentar las medidas de prevención en los planteles escolares, ¿qué fue lo que ocurrió? Aquí la nota.

Escuela de Bachilleres "Esteban Morales"/Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

FEBRERO

Con la llegada de febrero comenzaban los preparativos para que también regresara una de las fiestas más importantes de Veracruz, ¡el Carnaval! El cual no dejó muchas sorpresas entre ellas los ganadores, momento, todavía no podemos llegar ahí, primero te platicamos cuáles fueron los requisito, cuándo iba a regresar y cómo podías participar en esta fiesta, claro que debido al Covid-19 se tuvieron que hacer algunos cambios, pero suspenderlo no era opción, ¿por qué? Te decimos.

Miles de personas de distintas culturas viajan hasta Veracruz para convivir y pasar un momento agradable y lleno de música, baile y mucha energía / Foto: Archivo | Raúl Solis | Diario de Xalapa

La muerte es parte de la vida, en el segundo mes del año no topamos con el sensible fallecimiento de dos personajes muy importante en la cultura capitalina, el baterista de los Súper Caracoles, Rafael “Chispa” Guzmán se nos adelantaba en el camino debido a problemas de salud.

Nativo de Rinconada, Veracruz, se integró al conjunto musical en 2014/Foto: Cortesía | @LosSuperCaracoles

Otro de los personajes xalapeños entrañables que se despidió de éste plano fue Víctor Manuel Infante fundador de tradicional y muy conocido restaurante “Pelícanos” muchos capitalinos mostraron sus condolencias en redes sociales, ¿más información? Claro, te dejamos la nota.

Víctor Manuel Infante, fundador del emblemático restaurante de mariscos “Pelícanos” | Foto: Cortesía | Angel Pelicanos

A mediados de febrero, autoridades del Gobierno del Estado de Veracruz confirmaban que la autopista Cardel-Poza Rica estaba a sólo detalles de terminarse, ya hasta se daban los precios de las casetas de peaje por las que ibas a pasar en tu trayecto al norte de Veracruz, ¿cuánto se iba a pedir? Viene en la nota.