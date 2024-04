Exjueza Angélica Sánchez fue citada por la FGR; detuvo su campaña política

La candidata a la segunda fórmula para el Senado de la República por Movimiento Ciudadano, Angélica Sánchez Hernández se presentó este miércoles en las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), ubicada en Xalapa, para atender un citatorio que recibió en calidad de investigada por el presunto delito de portación de arma de fuego.

Para dar cumplimiento al citatorio, la exjueza detuvo su campaña política, la cual realizaba en el norte de Veracruz junto al candidato de la primera fórmula al Senado, Dante Delgado Morales, y el candidato a la gubernatura, Hipólito Deschamps Espino Barros.

¿Qué dijo la exjueza Angélica tras presentarse en las instalaciones de la FGR?

La candidata acudió acompañada del dirigente estatal del partido naranja, Sergio Gil Rullán, y ante medios de comunicación explicó que su citatorio se relacionó con la detención que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ejecutaron el 5 de junio de 2023 y durante el cual habría detonado un arma de fuego calibre .22, hecho que, afirmó, realizó de manera obligada.

“Vengo a la cita porque no tengo nada que temer, yo no portaba un arma el día de la detención, se trata de actos que se generaron en mi contra. Este hecho entorpece mi campaña política porque tuve que abandonarla, aunque la retomaré, estoy aquí, de frente, dando la cara y atendiendo el hecho, porque confío en la ley, confío en la justicia federal”, expuso.

Afuera de las instalaciones de la Fiscalía, ubicadas en la avenida Adolfo Ruiz Cortines, la exjueza se defendió al asegurar que se cuenta con pruebas como videos y audios en los que se demuestra que el día de su detención no portaba arma de fuego y mucho menos que hubiera hecho disparos.

Detalló que tras su detención, los elementos de la SSP la trasladaron al Cuartel Heriberto Jara Corona de Xalapa, conocido como San José, donde “me hicieron disparar en dos ocasiones”.

“Estando en plena gira tuve que dejar mi campaña para atender esta cita que me llegó antier en calidad de investigada, derivado de la detención que me hizo la SSP el 5 de junio del año pasado, cuando me sembraron un arma de fuego en el Cuartel de San José y la FGE desglosó por la posesión de esa arma a la FGR. En ningún momento hubo disparos, hay videos y sonidos en los que en ningún momento se escucha un disparo”, argumentó.

Angélica Sánchez Hernández, candidata al Senado de la República por el partido Movimiento Ciudadano

Ante ello, la exjueza manifestó que confía en las autoridades federales, las cuales, dijo, deben realizar las investigaciones y el análisis correspondiente de las pruebas presentadas por su defensa.

Señaló que el día de su detención fue torturada, coaccionada y amenazada por elementos policiacos estatales, acto que fue corroborado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Yo nunca he tenido un arma de fuego, contamos con las pruebas suficientes para evidenciar que soy inocente de estos cargos que se me imputan. A mí me obligaron a disparar el arma, era un arma muy vieja, por lo que no dudo que tenga el número de serie raspado, los policías estatales recibieron la orden de hacerme disparar el arma y mantenerme desaparecida durante cinco horas”, comentó.

Ante ello, pidió a las autoridades actuar con legalidad y analizar todas las pruebas presentadas, además de considerar que por varios meses ha sido “atacada” por las autoridades estatales.

Actualmente, la exjueza es la única candidata a un cargo de elección popular que cuenta con protección, ya que es custodiada por elementos de la Guardia Nacional.

Dicha medida de seguridad le fue otorgada, luego de que hiciera su solicitud de protección a la Junta Local del INE en Veracruz, organismo que le aprobó el resguarde de parte de elementos de las fuerzas armadas.









