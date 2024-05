Cierra campaña José Francisco Yunes Zorrilla en Boca del Río junto a Miguel Ángel Yunes Márquez

Boca del Río, Ver.- Con una multitud que hizo ondear banderas en color azul, rojo y amarillo, José Francisco Yunes Zorrilla candidato a gobernador por la coalición Fuerza y Corazón por Veracruz, cerró campaña en la Carranza, la colonia con el mayor número de votantes en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.

Desde las 17:00 horas centenas de simpatizantes de los partidos en alianza se congregaron en el conocido Dren, una de las obras más importantes de los gobiernos panistas en esta ciudad ya que antiguamente era un canal de aguas negras y se convirtió en la zona de recreación de los habitantes de esta colonia.

José Francisco Yunes Zorrilla arribó al lugar alrededor de las 18:30 acompañado del candidato a senador Miguel Ángel Yunes Márquez en medio de porras y aplausos de los asistentes que sin importar la espera de casi hora y media no perdieron el ánimo y vitoreaban “gobernador y senador”.

En el discurso, Miguel Ángel Yunes Márquez recordó que en el pasado tanto José Francisco Yunes como él aspiraron a gobernar Veracruz, sin embargo fueron tiempos donde no había unidad por lo que acusó que llegó un “inútil” pero que en esta ocasión estaban juntos y que no iban a permitir la continuidad de esta supuesta transformación.

Instó a los asistentes a votar por los candidatos de la alianza para evitar que un “zacatecana que no conoce Veracruz”, llegue a gobernar.

“Que escuchen hasta Xalapa, el inútil de Cuitlahuac y la zacatecana que no vamos a permitir la continuidad de este gobierno, no se me rajen, que vamos a ganar con Xochitl Gálvez y Pepe Yunes y todos los candidatos a diputados”, destacó.

En tanto José Francisco Yunes Zorrilla prometió ser un gobernador capaz de atender las necesidad de los veracruzanos quienes viven en el abandono por la actual administración.

Aseguró que juntos recuperarán este estado que en estos momentos vive entre la zozobra, la inseguridad, falta de recursos para el campo y otras necesidades.

Los discursos de ambos candidatos fueron breves y el evento concluyó una hora después de su llegada.

¿Quiénes estuvieron presentes en el cierre de campaña?

En el evento estuvieron presentes el coordinador de la campaña de Xóchitl Gálvez Ruiz, Enrique de la Madrid Cordero; el exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares; los candidatos a diputados locales por el distrito XVI Indira Rosales San Román; por el distrito XV, Miguel Hermida Copado; por el distrito XIV Gerardo Loya; por el distrito 12, Lilian Zepahua; por el distrito 13, Natalia Callejas.

Así como los candidatos a diputados federales María Josefina Gamboa Torales y Verónica Pulido.

Previo al evento oficial, el músico veracruzano Mario Polo cantautor de “la pijamada” se encargó de amenizar, entreteniendo a todos los presentes con su música.

El músico contagió con sus melodías a los presentes y quienes no perdieron la oportunidad de bailar fueron los candidatos a diputados locales Fernando Yunes Márquez y Gerardo Loya así como el mismo exgobernador, Miguel Ángel Yunes Linares que sacó sus mejores pasos de baile en medio de aplausos de los asistentes.