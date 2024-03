OPLE abre bolsa de trabajo para más de 3 mil personas

Xalapa, Ver.- El Organismo Público Local Electoral (OPLE) publicó la convocatoria para la selección de más de 3 mil personas que fungirán como supervisoras electorales Locales y capacitadoras asistentes electorales locales.

Las personas seleccionadas serán contratadas para el periodo del 28 de abril al 11 de junio. Las supervisoras electorales recibirán una percepción mensual bruta de 12 mil pesos y las capacitadoras 9 mil 500 pesos, en ambos casos se aplicarán adicionalmente gastos de campo.

Te puede interesar: Registro de candidaturas a la gubernatura será a finales de marzo

La convocatoria está abierta desde este vienes y cerrará el 6 de marzo.

¿Qué hacen las personas supervisoras electorales?

Las personas supervisoras electorales son las encargadas de coordinar, apoyar y verificar, tanto en campo como en gabinete, las actividades de asistencia electoral realizadas por las capacitadoras a su cargo.

Sus competencias son liderazgo, trabajo bajo presión, orientación al servicio, manejo y resolución de problemas y planeación.





Local ¿Saldrán a votar? Más de 1 millón de jóvenes definirán el futuro de Veracruz

Las capacitadoras serán las encargados de ejecutar las actividades de asistencia electoral, cuyas competencias deben ser persuasión y negociación, orientación al servicio, trabajo bajo presión y trabajo en campo.

De acuerdo con la convocatoria se pide a los aspirantes un grado de escolaridad mínimo de Secundaria para los Distritos electorales de Poza Rica; Xalapa I y II; Veracruz I y II; Boca del Río; Coatzacoalcos I, Córdoba y Orizaba.

El requisito mínimo de Primaria para los Distritos electorales de Coatzacoalcos II; Tuxpan; Martínez de la Torre; Emiliano Zapata; Río Blanco; Pánuco; Coatepec; Cosamaloapan; Minatitlán; Acayucan; Alvarado; Santiago Tuxtla; Cosoleacaque; Tantoyuca; San Andrés Tuxtla; Misantla; Huatusco; Perote; Álamo; Papantla y Zongolica.





Síguenos en nuestro nuevo canal de WhatsApp y recibe toda la información de Veracruz en tu celular ¡Es gratis!

Entre otros requisitos destacan tener ciudadanía mexicana, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, y contar con credencial para votar vigente o comprobante de trámite; y tener residencia en estado de Veracruz y tener domicilio dentro del Distrito Electoral en el que deba prestar sus servicios.

Además de no ser militar en ningún partido político, ni haber participado activamente en alguna campaña electoral en el último año; no haber participado como representante de partido político con registro vigente, o coalición, en alguna elección celebrada en los últimos tres años, y en el caso de existir candidaturas independientes registradas, no deberán ser representantes de ellas en alguna elección a celebrarse el próximo 2 de junio de 2024.

Te puede interesar: #YoTambiénVoto2024 inicia actividades; elaboran cuestionario a candidatos

Tampoco debe ser persona servidora pública vinculada con programas sociales en el gobierno municipal, estatal o federal, ni ser persona operadora de programas sociales y actividades institucionales, cualquiera que sea su denominación, no ser persona servidora de la nación o haber ostentado alguno de estos cargos en el último año previo a este registro para el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024.