Gómez Cazarín ofrece apoyo a Arturo Castagne para que no tenga miedo

Boca del Río, Ver.- Luego de que el empresario Arturo Castagne Couturier denunciara presuntas amenazas tras haber denunciado penalmente a la candidata de la coalición "Sigamos Haciendo Historia en Veracruz", Rocío Nahle García, el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso Local Juan Javier Gómez Cazarín le ofreció seguridad para no tener ningún temor.

En entrevista realizada este domingo, el diputado morenista ofreció apoyo en materia de seguridad a Castagne Couturier para que no tenga miedo, esto luego de que en su cuenta de X el empresario acusó que recibió presuntas amenazas.

“Si lo permite con todo gusto lo hacemos, él se manifestó y dijo que tenía miedo por su seguridad y su integridad, pero yo le puedo decir que con la gente que se junta no es gente buena”, expresó.

Aclaró que dentro de Morena no hay “malandros” pero señaló que las personas con las que se rodea el empresario oriundo de San Rafael no son buenas y hasta podrían simular un autosecuestro.

Elecciones 2024 Secretario del Consejo Estatal de Movimiento Ciudadano se suma a proyecto de Roció Nahle

“Yo le puedo decir que con la gente que se junta no es gente buena, saben que los Yunes no son gente buena si, el quiere que se le dé seguridad, si acepta, con todo gusto le gestionamos la seguridad al señor este, licenciado (..) de este lado nosotros no somos malandros, somos gente buena, lo malo es la gente con la que anda caminando, que recuerde que aquella gente avienta y luego salen huyendo, les gusta agarrar de tontos”, dijo.

Insistió que en las filas de Morena no hay delincuentes ni gente mala y por eso ofrecen ayuda al empresario.

“De este lado les digo, le extendemos la mano para que tenga la seguridad y camine con tranquilidad, él no lo permite pero aprovechó los medios para hacerle la invitación si necesita algo se lo gestionamos con todo gusto”, dijo.

¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube! Aquí podrás encontrar contenido de calidad y de los temas más relevantes de Veracruz

Cabe destacar que a través de sus redes sociales, Arturo Castagne ha hecho diversas denuncias en contra de la exsecretaria de Energía Rocío Nahle García e incluso presentó una denuncia penal por presuntos hechos de corrupción y uso ilícito de atribuciones en contra de la candidata.

También, posteó un mensaje donde dijo que había recibido amenazas de parte de gente allegada a la candidata y aclaró que no tenía miedo.

Puedes leer también: Alcaldes renuncian a Movimiento Ciudadano y se suman al proyecto de Rocío Nahle

“Señora @rocionahle acuso de recibo sus amenazas e intimidaciones por parte de sus testaferros, insisto, “NO LE TENGO MIEDO”, seguiré denunciando su patrimonio inexplicable, ustedes se sienten dueños de nuestro país, abusan del poder, violan la constitución y el estado de derecho de los ciudadanos, hacen leyes a modo y conveniencia, estamos ante una indefensión total, son arbitrarios, resentidos, ruines y sucios en su manera de actuar, lo que debe hacer es presentar la documentación que acredita sus dichos, no una carta llena de mentiras sin ningún valor y sustento legal, anímese, enfrente con responsabilidad sus actos”, es parte del mensaje posteado.