Las brujas del mar analiza tomar medias legales por uso de su nombre sin autorización

La agrupación feminista Las brujas del mar se deslindó de las personas que marcharon la mañana de este martes, 9 de abril, por las calles de Xalapa en apoyo a la candidata al gobierno de Veracruz por la coalición “Sigamos haciendo historia en Veracruz”, Rocío Nahle García.

"Queremos denunciar que en los grupos de la marcha de hoy a favor de @rocionahle en Xalapa, un grupo de alrededor de 8 mujeres traían puestas camisas moradas y verdes que decían “Colectivo Brujas del Mar”. Negamos categóricamente ser parte de esa marcha y exigimos a la candidata no utilizarnos para fines partidistas”, escribieron y publicaron algunas fotografías.

Denunciaron que en la marcha, realizada en Xalapa había incluso hombres estaban portando camisas que decían “Colectivo Las Brujas del Mar” en la protesta a favor de Nahle García por lo que reiteraron que no hay hombres en su colectivo, que ellas nunca han protestado en Xalapa y dijeron desconocer el diseño de esas camisas y a las personas que las portan. “Esto es un asco, jamás nos habían hecho algo así”.

A través de sus redes sociales, la agrupación increpó a la candidata a gobernadora y pidieron una explicación del por qué en su marcha había personas con camisas haciendo uso de su nombre sin consentimiento.

“¿Esto es lo que nos espera contigo como gobernadora, @rocionahle? ¿Que pases por encima de colectivos feministas y mujeres indígenas? ¿Tener al Instituto Veracruzano de las Mujeres a tu servicio y no de las veracruzanas? ¿Mentiras? ¿Engaños? Lo que hiciste hoy fue un grave error”, señalaron.

Las brujas del mar se deslindaron también de una mujer que dio una entrevista a medios de comunicación en Xalapa portando la camisa con el nombre de su colectivo y dijeron desconocer de quién se trataba.

Sin embargo, más tarde, en otro mensaje dieron a conocer que se trataba de una trabajadora de la Procuraduría del Medio Ambiente de Veracruz a quien responsabilizaron de cualquier hecho que pudiera ocurrirles a las integrantes de la agrupación veracruzana.

“Afortunadamente estos más de cinco años de activismo feminista en Veracruz nos han hecho conocer a gran parte de la prensa local, quienes nos ubican perfectamente y saben que esa señora nunca ha estado con nosotras. Desde este momento la hacemos responsable de cualquier cosa que pueda sucedernos por utilizarnos y exponernos de esta manera tan vil y tramposa”, detallaron.

Asimismo, denunciaron la cuenta "Brujas de la Tierra Veracruz", al señalar que se trata de otro intento de clonación de su nombre, trabajo y trayectoria.

"Queremos denunciar que esta cuenta llamada “Brujas de la Tierra Veracruz” que acaban de aparecer HOY en redes sociales, son otro intento de clonación a nuestro nombre, trabajo y trayectoria. Acaban de sacar un posicionamiento reprobando que denunciemos lo que están haciendo con nosotras. Que quede registro de esta porquería también".

Brujas del Mar piensa tomar medidas legales

La colectiva feminista Brujas del Mar analiza tomar medidas por la vía legal en contra de las mujeres que se presentaron como integrantes de la agrupación durante la marcha en apoyo a la candidata a la gubernatura de Veracruz por la alianza Sigamos haciendo historia, Rocío Nahle García.

Arusi Unda, vocera y fundadora de Las Brujas del Mar, desconoció en entrevista a las mujeres que marcharon en favor de la candidata a la gubernatura de Veracruz en Xalapa, con camisas y logotipos de la colectiva, incluso concediendo entrevistas a su nombre.

Señaló que analiza si existe alguna vía legal para proceder por utilizar el nombre de la colectiva sin autorización y con fines políticos-electorales.

“Nos estamos informando acerca de si hay un recurso legal que podamos utilizar porque esto es abuso, nunca nos había pasado algo así la verdad, no sabemos qué hacer ante esta situación, más allá de deslindarnos y decir la verdad de todo lo que está pasando, pero nos estamos asesorando”.

Arusi indicó que integrantes de la sociedad civil son quienes han hecho llegar información sobre las personas que se hicieron pasar como integrantes de las Brujas del Mar, así como prensa con la que tienen contacto de manera habitual.

“Afortunadamente muchas compañeras y compañeros de prensa, personas de la sociedad civil, nos han mandado muchísima información de las personas involucradas en esta situación, se nos hace gravísimo, nunca había ocurrido con ningún partido, con ningún actor político, que usurparan nuestro nombre sin nuestro consentimiento para llevar agua a su molino”.

La vocera de Brujas del Mar lamentó que se involucre a la colectiva en temas políticos electorales y que las personas que impulsan la campaña de la candidata de Morena insistan en utilizar el nombre de la colectiva y la lucha feminista para posicionarse.

En ese sentido, reiteró el llamado a la candidata a asesorarse y dejar de utilizar el feminismo para promoverse en las campañas electorales.

“Yo le puedo asegurar a la candidata que si ella fuera víctima de violencia política en razón de género, las primeras en pronunciarnos seríamos nosotras, la situación es que no es así y ahora con todo esto yo no sé que clase de afrenta acaba de declarar contra nosotros, fue muy desafortunada, un grave error, no entiendo porque meternos en esta situación tan incómoda e innecesaria”.