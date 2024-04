"Es un delincuente", denuncia Manuel Huerta robo de lonas de su campaña en Veracruz

Veracruz, Ver.- Manuel Huerta Ladrón de Guevara, candidato a la segunda fórmula al Senado de la República por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, informó que interpondrá una denuncia ante instancias judiciales y electorales por el presunto robo de lonas de su campaña política en la ciudad de Veracruz.

Dijo contar con videos en los que se puede observar a un individuo con varias lonas que habría desprendido, sin embargo, no precisó la colonia o fraccionamiento, donde habría ocurrido el presunto delito.

Te puede interesar: INE tendrá conteos rápidos en la elección de la gubernatura de Veracruz

“Están los videos y por eso tiene que haber una investigación por parte de las autoridades, están los abogados trabajando en ello, apenas tengo los reportes. No es una sola lona la que arranca pero se ve que lleva varias, es más, el dato que tengo es que están pagando cien pesos por cada lona mía que quiten”, acusa.

Elecciones 2024 PRD, único partido en Veracruz que no tiene representación en el Congreso local

¿Cómo ocurrió el robo de lonas de Manuel Huerta en Veracruz?

El morenista asevera que la evidencia fue proporcionada por la propia ciudadanía, sin embargo, esta no fue presentada durante la entrevista.

Señaló que los hechos habrían ocurrido durante la madrugada del lunes y por ello indicó que en breve presentarán la denuncia en contra de quien resulte responsable.

"A mí los datos me los acaban de dar ayer, se ve que fue en la madrugada, que llegan en moto, ahí se ve que el muchacho lleva bastante, se ve que les da bien el negocio, es un delincuente, que lo manda otro delincuente, ya para pagar cien pesos, a lo mejor les está saliendo. Las que ví que quitaron son las mías", dijo.

Leer más: Más de 500 personas buscarán una curul en el Congreso del Estado de Veracruz

Manuel Huerta Ladrón de Guevara asevera que la evidencia fue proporcionada por la propia ciudadanía | Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

Recorridos campaña

Por otro lado, Huerta Ladrón de Guevara descartó que vaya a reforzar su seguridad personal, luego de los asesinatos que han venido ocurriendo en diferentes regiones de la República Mexicana con distintos candidatos a puestos de elección popular.

Aseguró que hasta este momento no ha sido objeto de provocaciones durante sus recorridos de compaña y que sigue caminando por todas las comunidades veracruzanas sólo con su equipo de campaña.

“Y yo he circulado por todas las comunidades, lo planteo en mis recorridos no he tenido ningún problema, nadie me cuida más que yo solito, ando con quien ya conocen, en el carro manejando. Hay problemas de inseguridad, no lo dudo que haya, y hay que seguir trabajando para mejorarla, y eso es parte de la propuesta que Claudia tiene de una república segura”.

Manuel Huerta Ladrón de Guevara descartó que vaya a reforzar su seguridad personal | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Visita presidencial

Ya por último, el exdelegado federal de los programas de Bienestar, confirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador estaría en Veracruz el próximo domingo 21 de abril para encabezar un evento de la Marina, aunque reconoció desconocer mayores detalles acerca de esta próxima visita.